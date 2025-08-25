苏林总书记：越南外交引领合作对接，提升国家地位

8月25日，越南外交部在河内举行庆祝外交部门成立80周年（1945年8月28日—2025年8月28日）活动暨一等劳动勋章受勋仪式。越共中央总书记苏林出席会议并发表重要讲话。



据越共中央委员、政府副总理、外交部长裴青山在会议上的报告，80年来，越南革命外交事业不断蓬勃发展，成效显著，为建设和保卫祖国事业做出了积极贡献。正因如此，外交部门荣获了金星勋章、胡志明勋章以及其他许多荣誉勋章和称号。



裴青山强调，外交部门承诺，将尽最大努力，克服一切困难和挑战，发扬现代越南外交的光辉历史，为迈进国家繁荣、社会文明、人民幸福的新纪元，实现国家“两个百年”奋斗目标作出贡献。



苏林总书记在纪念活动上表示，回顾80年，我们永远铭记党的英明和正确领导，永远铭记胡志明主席的巨大贡献，并向在这片默默无声而非常光荣的战线上奉献智慧和鲜血的先辈们致敬。感谢国际友人的陪伴，感谢一直做外交工作的坚强后盾的全国同胞、军人和海外越南人。

苏林代表党和国家领导人对外交部门取得的突出成就给予热烈赞扬和祝贺，同时希望全体外交人员保持团结奋进、开拓创新精神，创造更多新成就，不辜负党、国家和人民的信任和爱戴。



苏林指出，80年的辉煌历史为越南外交留下了宝贵的经验教训，对当今和今后时期都具有重要意义。它是革命理论和实践的结晶，铸就了当今越南外交的气概。



越南外交正肩负历史使命。为完成各项目标任务，苏林建议外交部门集中建设全面、现代、专业、具有越南特色的外交体系；全面推进党的外交工作以及国家外交和民间外交三大支柱；紧密结合国防安全、经济、科技、文化和对外宣传工作；推动数字时代外交转型；优化工作流程；提升外交干部的能力水平。弘扬越南外交特色，确保国家和民族的最高利益。不断提升国家地位，同时弘扬和平价值，彰显人文精神，为人类和国际社会的共同价值作出贡献。



苏林强调，必须在《联合国宪章》和国际法基本原则基础上，最大程度保障国家和民族利益，维护国家独立、主权、领土完整以及和平稳定的发展环境。基于1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）和国际法，妥善处理海上和陆地问题，坚持合作与斗争并行，积极推动对话，凝聚共识。



苏林指出，要大力推进服务发展的全方位外交，重点是经济外交和科技外交。主动吸引高质量资源，持续开拓市场，促进签署新一代自由贸易协定（FTA）。同时加强基础设施、物流、供应链和绿色金融连接，提升越南在全球价值链中的地位。重视科技、教育领域的外交，做好领事保护工作，关心海外侨胞，发挥全球越南知识网络的作用。



苏林要求提升越南对世界政治、经济和人类文明的贡献，在国际事务中提出越南的倡议，承担多边机制核心角色；推动多边外交，参与构建公平合理、以《联合国宪章》和国际法为基础的国际秩序。越南需在应对气候变化、能源安全、水资源安全、技术转让等重点领域发挥先锋作用，积极参与联合国维和、人道救援等活动。



与此同时，要创新文化外交和对外宣传，增强国家软实力，推广国家形象。提高研究、预测和战略咨询质量，连接国内外智库和专家，应用人工智能，发展数据分析中心，完善预警预报机制，制定地缘经济和技术风险应对方案。

苏林特别要求建设“政治过硬、业务精湛”的外交干部队伍，适应新时代新任务需求。加强政治理论、国际法律、语言文化和数字外交、多边外交技能培训。保障充足资源，关心外交干部生活，严守纪律，防治腐败，建设清廉坚强的党组织；密切协调外交、国防、安全，形成坚固防线；未雨绸缪，捍卫国家安全，同时促进国家可持续发展。



苏林强调，凭借新时代越南人的胆识和智慧，外交必将继续成为先锋力量，创造和平环境，推动合作连接，不断提升国家地位。



在纪念仪式上，苏林代表党和国家领导，向外交部授予一等劳动勋章，向原中共中央委员、前国家副主席、前南方共和国临时革命政府外交部长阮氏平女士授予“劳动英雄”称号。（完）