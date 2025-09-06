苏林总书记：大力弘扬越南军队的意志、智慧和军事艺术

越共中央总书记、中央军委书记苏林在大会上发表重要讲话。

苏林指出，在当前国际和地区形势复杂多变、难以预测的背景下，敌对势力加紧破坏党、国家和革命事业，祖国保卫任务对全党、全军和全民提出重大而紧迫的要求。总参谋部必须真正发挥党、国家、中央军委和国防部在军事、国防领域的战略指挥和参谋作用。



苏林强调，要继续深入贯彻胡志明军事思想和党的军事、国防路线，特别是《新时代祖国保卫战略》；继承和发扬民族军事艺术精华，同时有选择地吸收和创造性运用世界先进军事科技，推动越南军事科学与艺术发展到新高度。

他要求总参谋部全面提升研究和预判能力，尤其是对大国战略调整和东海局势的预测；及时提出战略方针和政策建议；妥善处理国际关系，主动防范战争和冲突风险。要进一步提高军民结合水平，建设牢固的全民国防阵势、人民安全阵势和“民心阵势”，巩固各级防御体系。



越共中央总书记、中央军委书记苏林和国际代表合影。图自越通社

苏林要求，总参谋部必须加强指挥，保持全军高度警惕，严格执行战备制度和巡逻管控，严密管理空域、海域、边境、内地和网络空间；根据实际情况调整战略部署和作战方案，确保适应新形势。

他强调，人民军不仅是战斗队伍，更是工作队伍和生产队伍，要继续在防灾减灾、应对疫情、环境治理等方面发挥骨干作用，把这些任务视为和平时期的重要战斗任务。

苏林指出，要坚决贯彻党的建军方针，建设一支整体素质和战斗力不断提高的人民军。要重点落实政治局《关于2021—2030年越南人民军组织》的第05号决议，推进军队现代化，明确步骤、标准和目标，及时破解瓶颈问题，加大武器装备现代化投入。

苏林代表党和国家领导向越南人民军总参谋部授予“人民武装力量英雄”称号

总参谋部要提高预备役和民兵自卫力量建设质量，注重组建常备海上民兵分队，参与维护海洋岛屿主权。要落实政治局和中央军委关于推进国防科技、创新和数字化转型的决议，深化国防领域行政改革，提高指挥管理效能。

苏林强调，要把总参谋部党组织建设得更加坚强有力，在政治、思想、道德、组织和干部各方面全面提升。要认真贯彻党中央关于加强党的建设、整顿政治体系的决议，结合学习践行胡志明思想、道德和作风，大力弘扬“胡伯伯部队”的光荣传统。

总参谋部要着力建设一支政治坚定、素质过硬、具有战略思维和敏锐判断力的参谋干部队伍，特别是要培养好战略参谋骨干和各领域专家，使之具备过硬本领和执行力。

苏林指出，凭借80年来的光辉传统和突出成就，在党、国家、中央军委和国防部的领导下，总参谋部全体干部、战士和职工必将不断成长进步，发扬优良传统，圆满完成党和人民交付的各项任务，不辜负党、国家和人民的信任与期待。

在典礼上，苏林代表党和国家领导向越南人民军总参谋部授予“人民武装力量英雄”称号，以表彰其在训练、战备、建军、巩固国防等方面取得的特别突出成就。（完）

