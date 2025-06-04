6月4日下午，越共中央总书记苏林率中央工作代表团与芹苴市委常委会、朔庄省省委常委会和后江省省委常委会举行工作会谈。



出席会议的还有中央政治局委员、国会主席陈青敏。



会议听取了芹苴市、朔庄省和后江省关于重点任务落实情况的报告。报告指出，芹苴、后江和朔庄三地不仅在地理上接壤，更在历史、文化、风俗、人文与生活方式上融为一体，构成西南部地区典型的水乡文化。



三地正在积极推动工作，基本完成了乡、坊、省、市级机关机构和干部队伍的重组工作；正完成其余准备事项，为召开各级党代会，进而召开党的第十四次全国代表大会做好准备；同时认真贯彻落实党中央的各项决议、结论、指示与指导文件。

根据越共十三届中央委员会第十一次全体会议所通过的第60号决议（60-NQ/TW），以及政治局、书记处第137号结论（137-KL/TW），将芹苴市、朔庄省和后江省合并为新的芹苴市，政治-行政中心设在现今芹苴市。新芹苴市共设有103个基层行政单位（包括31个坊和72个乡）。

越共中央总书记苏林在总结讲话中明确指出，三地合并为新的芹苴市，将为实现经济、文化、社会空间深度对接、机构精简、国家治理效能提升及各地优势互补创造有利前提。这一合并将极大拓展发展空间，聚齐“天时、地利、人和”各项有利因素，具备引领整个九龙江三角洲地区奋进的能力。



苏林强调，合并后的芹苴市必须主动确立具有基础性、引领性的战略性突破方向，为实现快速、可持续发展铺路开道。苏林指出，芹苴市只有信任并最大限度地发挥每个公民的智力潜力、创业精神和征服未来的勇气，才能实现强势发展；肯定党和国家赋予该市的正确作用和特殊使命，即作为区域发展的驱动力、传播核心和协调中心。



新芹苴市还需主动实现角色转变：从传统的“大型行政中心”，迈向整个地区的知识经济、创新、物流、教育、医疗和金融中心。芹苴不仅是一个接收和分配资源的地方，还必须通过建立灵活的体制、现代化的基础设施和充满活力的投资环境，成为一个吸引新发展资源的地方。（完）