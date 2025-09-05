苏林总书记：发展原子能应用产业要有长远战略

9月4日，越共中央总书记苏林率中央工作代表团到访越南原子能院（隶属科技部），就该院的运作成果和新阶段发展方向开展调研指导工作。



越共中央政治局委员、政府总理范明政等中央和各部委领导参加活动。



越南原子能院成立于1979年，前身为大叻核研究院，目前下设12个直属单位（分布在河内、大叻、胡志明市和岘港）。该院负责管理两个国家级科研基础设施，包括大叻核反应堆和位于河内的电子束加速器。



越南原子能研究院的发展方向是成为越南乃至东盟领先的核技术与原子能研发中心，努力掌握技术，提升国际地位，为国家发展做出贡献。



苏林表示，对越南而言，核电不仅仅是一种选择，更是确保国家能源安全、履行碳中和目标、为国家工业化、现代化事业创造强劲动力的客观和迫切要求。



苏林对近50年来研究院历代干部人员的重要贡献给予高度评价，同时指出越南原子能领域当前面临的一些挑战，要求研究院坚定建设安全文化，发展内在能力。他指出，发展核能应用产业必须是一项长期战略，从机制、基层、技术到人员都需要远见和巨大意志力。



苏林表示，要增强自主创新能力，掌握关键技术环节，积极推进国际合作，坚持“共同设计、共同制造、共同运行、共同管理”的原则。



苏林强调，核能在国家经济社会发展、国防安全和提升国际地位方面具有战略意义。发展核电必须确保对人民、环境和社会的绝对安全，严格遵循国际原子能机构的标准与指导。

苏林要求进一步完善相关机制政策，制定国家核技术与核安全计划，提升科研与应用能力，加强高素质人才培养，发挥越南原子能院在科研、技术支持、事故处理、科学数据供应、研究应用等方面的核心作用。



苏林建议加大对国家实验研究基础设施建设的投入，加强项目研究，努力掌握服务于稀土工业、核工业和数字化转型的技术。他强调，要培养高素质人才，研究制定原子能和核辐射安全领域的工作人员的福利制度，注重新技术和关键技术的研发、应用，逐步掌握和国产化。



苏林表示，相信越南原子能研究院将秉承智慧、责任和创新的传统，与各部门各地区和广大科研工作者一道，圆满完成各项任务，造福人民，为国家的可持续发展贡献力量。（完）