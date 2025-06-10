苏林总书记：为平原－丘陵－山区贯通的经济走廊发展创造有利条件

6月10日上午，由越共中央总书记苏林率领的中央工作代表团在富寿省与富寿、永福、和平三省省委常务委员会举行工作会议，讨论近期越共中央各项决议和结论的落实情况；地方组织机构调整与整顿；国防与安全保障；经济增长任务的执行；社会保障工作的推进等。



继承与弘扬世世代代自强不息的奋斗精神，近年来，富寿、永福和和平三省省委、政府及人民不断努力，以高度的政治决心、灵活而富有创造性的行动，在多个领域上取得了许多重要而全面的成就。三省经济增长速度保持积极稳定的发展态势。



关于省级行政单位合并、不设县级行政单位、合并乡级单位并构建两级地方政府组织模式，截至目前，三省已完成14项任务中的6项，8项任务正在推进实施。总体来看，三省的乡级行政单位数量已从479个减少至148个。



在会议上发表总结讲话时，越共中央总书记苏林对三省所取得的成果予以充分肯定，同时也坦率指出目前仍存在的一些困难和不足之处。苏林总书记强调，在当前阶段推动三省合并，是一项具有战略性意义的转折点，旨在为整个北部丘陵和山区打造新的发展动力。



苏林强调，每个地方在经济结构和生产能力方面都有不同的优势，彼此不重叠，当结合在一起时将形成互补，从而构建一个完整的价值链。苏林总书记表示，合并后，三省在人力资源和人口分布方面将相互支撑，逐步形成更加多样化、均衡的劳动力结构，推动区域内部合理的劳动分工，从而提升人力资源的使用效率，缩小区域发展差距。

为有效开发新的富寿省三个区域之间的潜力、优势及互补性，苏林总书记建议集中落实以下重点任务，即在“快而稳”的原则之下，加快两级地方政府建设工作。党、政府、祖国阵线、各团体组织和事业单位的合并，应公开、透明、客观地进行，并从省到基层统一贯彻落实中央的各项决议、结论和指导意见。



关注对受机构调整和重组影响的干部的待遇政策，同时要重视培养具有创新思维的后备干部队伍，为地方的发展进行人才队伍准备。



苏林总书记提出，应着力完善现代、高效并具备国际接轨能力的体制机制，将其视为“突破中的突破”，按照第66号决议精神来推进；大力发展科技、推动创新与数字化转型，将科技与创新作为提升竞争力的核心动力；大力发展民营经济，充分发挥其在推动经济增长中的作用等。



苏林总书记要求，必须精心筹备并成功召开新设省级党委及所属各级党代会，确保进度按时、质量过硬、政治导向正确。苏林强调，在筹备和组织党代会过程中，必须紧密结合思想工作、加大宣传力度，以提高认识、凝聚共识，激发全体党员干部和整个政治系统的责任感、奉献精神与改革创新的决心，在全社会营造积极向上的政治氛围。



苏林总书记强调，在合并与新机构运转全过程中，要切实维护政治稳定，确保国防安全和社会治安秩序。与此同时，要加大宣传力度，有力解读政策，争取社会各界的高度共识和广泛支持。



苏林指出，新设省份应主动向中央提出若干具有针对性的特殊机制与政策建议，充分发挥合并后在规模、区位和多样性等方面的优势，重点聚焦基础设施投资、数字化转型、财政预算分权、人力资源培训以及民族文化的保护与传承等领域。（完）