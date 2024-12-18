12月18日上午，越南青年联合会第九次全国代表大会在河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记苏林出席并发表指导性讲话。

原越共中央总书记农德孟，原国会主席阮文安、阮生雄；越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战；胡志明市市委书记阮文年等出席大会。

国家主席梁强、国会主席陈青敏、原政府总理阮晋勇送花篮表示祝贺。

苏林总书记在大会上致辞时强调，在各革命阶段，我们党始终关注、注重青年工作，已颁布一系列关于关照教育青年的决议和指示，为青年接受国家主人的使命做好准备打下坚实基础。

代表党和国家领导，苏林对全国青年和越南青年联合会近期取得的成果给予表彰；同时坦率指出青年、青年工作仍存在的不足和局限，建议集中讨论并探讨解决方案。

苏林总书记强调了建国近80年和实施革新近40周年取得的伟大成就和新机遇，党的意志与人民的心愿融为一体，共同追求将国家迈入新纪元——一个发展纪元，一个在党领导下富强的纪元。

苏林强调，“该事业是否成功，国家是否能稳步迈进新纪元——民族奋进纪元，是否能在2045年与五大洲的强国并肩前行，正如胡志明主席的愿望和全民族的期望，其大程度上取决于青年力量——国家的未来一代的贡献”。

苏林总书记要求大力改进协会、共青团工作，建设能力强的协会和共青团干部队伍；明确协会、协会集体成员组织，胡志明共青团在革命理想教育、预防道德、生活方式蜕化等方面中的责任和任务。共青团率先实施青年落实党关于反浪费、数字化转型、预防环境污染，政治体系精、简、强、效能、效力、效果机构调整等的主张中的革命运动。一次同时大力改进青少年政治思想教育工作，确保广泛覆盖各青年对象；推进学习和践行胡志明主席思想、道德和作风等等。

在新的革命阶段对青年的要求和任务下，苏林总书记指出，青年需充分体现其在社会生活中各活动的作用，充分意识到自己的责任和任务，需要成为学习、磨练中的先锋力量。

苏林总书记指出，党和国家始终对青年力量给予深切信任，始终把青年放在国家各种大问题的核心位置；把青年是为定型和发展国家未来中的关键因素；将青年的强大市委党的成功，是革命事业的胜利，是民族的长存；一直对青年和青年工作给予特别关注。

苏林总书记表示相信，越南青年将不断奋斗向上，自主、自信、自立、自强、充满民族自豪感，为民富、国强、社会民主、公正、文明、尽早与五大洲各强国并驾齐驱，正如胡志明主席的心愿和全民族的愿望做出巨大努力。

苏林总书记强调，党和国家始终意识到对国家、民族和年轻一代的重任，将尽力同全党、全民和全军关照好青年一代，确保他们能更全面发展，获得更好的教育培训、更健康娱乐，拥有更好的就业和收入，拥有日益公正进步的生活环境，让青年一代永远能在独立、自由、平安和幸福中生活。

值此之际，苏林总书记已向越南青年联合会第九届中央委员会送鲜花表示祝贺。

越南青年联合会第九届中央委员会主席阮祥林代表135名委员承诺将尽力建设一个强大、团结和创新的集体，让越南青年联合会和越南青年继续迈出新发展步伐。同时表示希望继续受到各位领导同志的关注、指导，全国青年门的支持，一道努力实现新纪元里越南青年的伟大梦想和渴望。（完）