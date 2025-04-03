苏林总书记率团赴老挝吊唁坎代·西潘敦同志逝世

2025年4月3日，惊悉老挝人民革命党前主席、老挝前国家主席坎代·西潘敦大将逝世后，越共中央总书记苏林已率领越南党、国家高级代表团赴老挝吊唁坎代·西潘敦同志。期间，苏林总书记分别会见了老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里和政府总理宋赛·西潘敦。



苏林总书记代表越南党、国家和人民对坎代·西潘敦同志逝世表示沉痛哀悼，向老挝各位高层领导、老挝全体人民和坎代·西潘敦同志家眷致以最深切的慰问。苏林总书记强调，坎代·西潘敦同志不仅是老挝革命第一代杰出领导者，领导了此前老挝民族民主革命、保卫和建设国家事业，是实施老挝人民革命党全面革新的引领者。他同时还是越南人民始终如一、亲密的朋友，在两国捍卫与建设国家过程中始终同越南并肩同行。



坎代·西潘敦同志逝世是老挝和越南党、国家和人民的巨大损失。苏林总书记同时通知，越南党、国家决定将举行国葬，以表达对坎代·西潘敦为越老亲民关系的发展做出的贡献的感恩。



老挝各位高级领导同志感谢越南党、国家和人民已就坎代·西潘敦同志逝世致唁电，对苏林同志率团赴老挝吊唁并决定为坎代·西潘敦同志举行国葬深表感激，这一举动展现出两国之间的伟大传统关系、特殊和始终如一的团结情谊，以及苏林同志个人和越南各位领导的感情。这是越南党、国家和人民对老挝党、国家和人民给予的巨大鼓舞和同情。宋赛·西潘敦同志代表坎代·西潘敦家眷感谢和高度评价苏林总书记同志和越南党、国家代表团前来吊唁，表示慰问。

在庄严和感动的气氛中，苏林总书记和各位老挝领导人重温了坎代·西潘敦同志自参加印度支那共产党，特别是与越南革命密切相关的活动，与越南革命老前辈领导保持密切关系等光荣的革命生涯，并肯定这是两党、两国罕见、始终如一密切关系的生动体现。老挝各位高层领导强调，尽管坎代·西潘敦同志已离世，但老挝下一代领导人将继续同越南党和国家领导同志一道巩固和培育由胡志明主席、凯山·丰威汉主席、苏发努冯和两国历代领导精心培育的越老特殊团结友好关系。



苏林总书记高度评价老挝已为各级党代会做好准备，迎来将于明年初举行的老挝人民革命党第十二次全国代表大会，强调当前老挝机构精简、调整是十分重要的工作，是推动老挝新阶段发展过程的积极信号；同时强调，越南愿支持和援助老挝国家捍卫、建设与发展事业。



老挝高层领导感谢越南党、国家和人民对老挝革命事业的支持，表示老挝正研究、采用越南的经验，大力推进革新，以满足国家发展的需求，提高人民生活质量。



在各场会见中，双方高度评价两国关系积极发展，一致同意加强代表团互访，特别是高层互访；继续配合有效实施所达成的共识，包括越南、老挝和柬埔寨三国的党领导人会晤取得的结果，强调越南与老挝需继续并肩同行，尽力提供支持和援助，培育两党、两国和两国人民之间的伟大友谊和特殊关系万古长青、开花结果。（完）