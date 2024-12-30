苏林总书记向中央13个党机关单位下达职能任务决定

12月30日，越共中央总书记苏林出席中央政治局关于中央13个党机关单位职能、任务、权限、组织结构和工作关系的决定公布会议。

会议上，越共中央委员、中央组织部副部长阮光阳表示，2024年12月27日，越共中央政治局、中央书记处召开会议并通过了政治局关于13个党机关、党的事业单位、越南祖国阵线中央委员会和中央政治-社会团体的职能、任务的决定草案。中央政治局于12月28日签发了上述决定。13个机关包括中央组织部、中央检查委员会、中央内政部、胡志明国家政治学院、人民报、共产主义杂志、真理国家政治出版社、越南祖国阵线中央机关、越南总工会、胡志明共产主义青年团中央机关、越南妇女联合会中央机关、越南农民协会中央机关、越南退伍军人协会中央机关。

苏林在会议上发表讲话时强调，13个中央机关完成机构精简和整理工作，是各机关的巨大努力、表率精神及其之间的密切配合。苏林指出，这仅仅是个开始，前方还有更多复杂的工作要做，特别是涉及到机制运行和干部队伍精简。

苏林要求，各部门要确保工作正常进行，不中断、不暂停、不疏漏。在实施过程中，会出现问题和不足，所以各机关要继续审议，与中央组织部达成共识，并向中央政治局汇报，必要时进行修改补充。（完）