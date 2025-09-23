苏林总书记发表署名文章《永远无愧“胡伯伯部队”的光荣称号》

永远无愧“胡伯伯部队”的光荣称号



越南共产党中央委员会总书记、中央军委书记苏林



在党的英明领导和胡志明主席的教育和磨练下，越南人民军实现了飞跃式成长，对党绝对忠诚，对人民孝义担当，真正成为“来自人民、由人民、为人民”的军队。经历80年建设、战斗和成长，人民军始终出色完成任务，在任何环境下都是抗击外敌的先锋力量，是开展群众工作、建设政治基础的先行者，是生产劳动的模范。在任何时期，“胡伯伯部队”的形象始终闪耀光辉，不愧于胡志明主席的赞誉：“我们的军队忠于党，孝于民，随时为祖国的独立、自由和社会主义而战斗和牺牲。任何任务都能完成，任何困难也能克服，任何敌人都能打败。”



越共军队第十一次代表大会（2020-2025年任期）是军队乃至国家一个充满挑战但也具有历史意义的重要阶段。在世界和地区形势快速、复杂变化的背景下，国内遭受新冠肺炎疫情、自然灾害和气候变化的严重影响，同时还在大力推进机构精简、调整的革命，实施地方两级政府的新模式，重组社会经济发展空间。 在建设和保卫祖国的任务要求越来越高的情况下，军队党委和全军始终坚持党对军队绝对、直接领导的一切原则，发扬英雄传统，同时展现新时代“胡伯伯部队”的坚强意志、智慧和高尚品质。



苏林总书记在越南人民军建军80周年和全民国防日35周年庆典上发言。图自越通社

严格和有效贯彻落实党的军事和国防路线，军队在组织力量方面进行了有力调整。军队党委和全军坚决推进精简、精干、强大、机动、灵活的建制，紧密结合建设现役部队与建设强大广泛的民兵自卫力量和雄厚的预备役力量。许多机关、单位得到健全，质量和效能得到提升；编制调整符合国防战略、军事战略和现代作战艺术。这些及时、坚决、系统的调整，为人民军建设革命化、正规化、精锐化、现代化的力量奠定了坚实基础，足以胜利完成所有任务。



军队继续彰显为党、国家和人民忠诚可靠战斗队伍的地位。在军队党委的领导下，全军严格保持战备制度，不断提高训练质量，坚持“基本、实用、稳固”的方针。大规模实弹演习、民事防御演练、区域防御演练得到全面开展，在组织、指挥和协同作战水平上取得了显著进步。掌握态势、战略预测和为党、国家提供国防安全应对方案的能力日益主动、灵活，为维护独立和主权作出重要贡献，确保在任何情况下都不陷入被动状态。



人民军不仅圆满完成战斗队伍的职能，还充分发挥了工作队伍的作用。在疫情与严重自然灾害的岁月里，军人们奋勇冲锋在抗疫一线，在洪水灾区坚守，抢救群众于洪流之中，扑灭山火，抗击森林火灾，帮助人民克服山体滑坡等灾害的形象已留下了深刻的印象，赢得了人民特殊的感情。部队真正成为群众在最艰险时刻的坚强依靠和信念支柱。“为人民忘我，为人民牺牲”的精神不仅在军队中广泛传播，而且深入到整个社会生活中。



与此同时，人民军还很好地履行了生产劳动队伍的职能。各单位积极参与经济建设，在偏远地区、边境和海岛地区发展基础设施；高效开发国防—经济项目；为消除贫困、改善人民生活、巩固“民心阵势”作出贡献。许多结合国防的生产模式取得双重效益：既增强经济潜力，又提升全民国防力量。同时，国防工业实现了强劲转型，逐步掌握技术，成功研制和生产多种新型现代化武器和装备，满足了全军在新形势下的训练与战备要求。不仅局限于制造特殊的军事产品，许多服务于国防和民用的两用产品也已研发生产，在经济社会与国防安全方面带来双重价值。



全力为山罗省灾区群众建新房。图自越通社

国防对外活动不断扩大，军队主动拓展双边、多边合作，积极参与地区和国际论坛与合作机制。越南联合国维和部队圆满完成任务，给国际友人留下了关于越南国家、人民和人民军的美好形象。



特别是政治思想工作得以全面、深入开展。学习和践行胡志明思想、道德、作风，“决胜竞赛”运动以及“弘扬传统、奉献才能、不愧为新时代‘胡伯伯部队’”运动，激发了干部战士的责任精神和决心意志，巩固了他们的信念和对党的绝对忠诚。由此，“胡伯伯部队”的品格不仅得到保持，而且不断培育、升华、闪耀。



在2020—2025年任期内，军队党委和全军取得了许多重大、全面、突出成就，圆满完成三大基本职能，不愧于党、国家和人民的信任与厚爱。每一项成绩、每一场胜利，都是党对军队在各方面实行绝对、直接领导的有力证明，同时也彰显了军队在建设和坚决捍卫社会主义越南祖国事业中的地位、威望和极其重要的作用。



未来数年，国际和地区形势将继续快速、复杂变化并难以预料。大国间战略竞争日益激烈，强烈支配全球政治、安全和经济格局。多极、多中心趋势既带来合作机遇，又潜藏着愈发深刻的国家与民族利益矛盾与冲突。局部战争和不稳定的风险依然存在；传统安全与非传统安全挑战交织，对国际生活产生全方位影响。尤其是亚太地区，其中包括东海，仍将潜伏着诸多复杂、难以预测的因素。



继承民族千年文脉传统，近百年来在党的领导下，80年人民政权建设，近40年革新事业，我们国家已取得伟大而具有历史意义的成就。组织机构调整、建立两级地方政府的革命初步取得重要成果。然而，国家仍面临许多困难与挑战；军事、国防任务的要求日益提高。在这种形势下，赋予军队在2025—2030年任期的任务极为艰巨，但同时也极具光荣。



为在新形势下圆满完成任务，要求军队党委和全军不断提升领导能力与战斗力，坚定并严格落实党对军队在各方面实行绝对、直接领导的原则。必须主动掌握情况，准确预测，向党和国家提出正确、精准的战略决策建议，在任何情境下都保持主动。同时，要大力推进和完善军事、国防体制建设；动员并高效利用一切资源，建设一支革命、正规、精锐、现代，具备坚定的政治本领和高水平的科学技术，随时准备并圆满完成一切任务的军队。



越共中央总书记、国家主席苏林会见308师老战士代表。图自越通社

军队党委需要继续领导、指导全军做好正规化建设、纪律管理工作，发扬军事文化特色和新时代“胡伯伯部队”的优良品质。继续落实好三大职能：战斗队伍、工作队伍、生产劳动队伍。同时，发挥在建设全民国防与人民安全阵势相结合中的核心作用；巩固防御区域体系；将国防与经济、文化、社会、对外工作等紧密结合，形成综合实力，把“民心阵势”转化为牢牢保卫祖国的坚实基础。

在第四次工业革命蓬勃发展的背景下，军队必须走在前列，在军事科技研究、应用和掌握方面发挥主导作用，推进全面数字化转型，发展现代作战能力，尤其是在网络空间、电子战、太空领域。国防工业需要加大投入，建设现代化、具备制造高科技武器装备的能力的研究院所和工厂，发展两用产品，将国防与经济紧密结合，既确保独立自主，又为国家发展作出贡献。

与此同时，还要继续注重建设全面、廉洁、坚强的军队党委，真正成为模范、典型；提升具体化和组织落实党的决议、路线的能力；大力革新思想工作、检查和监督工作；建设一支有品质、有能力、有威望、堪当重任的干部、党员队伍；保持全军的团结统一、纪律严明。军队要重视人才的吸引、发现、培养与使用，建设高素质人力资源。全军必须制定长远战略，选拔有品质、有能力、有奉献热情的青年干部、战士，承担起建设革命化、正规化、精锐化、现代化军队的重任。

发扬英雄民族的英雄军队传统，在下一个任期中，军队党委和全军需要继续彰显在党的革命事业和民族事业中的特殊重要作用；始终是党、国家和人民忠诚、可靠的政治力量、战斗力量；圆满实现建设革命化、正规化、精锐化、现代化人民军队的目标，随时准备并出色完成党和人民交付的各项任务，为在新发展纪元建设和坚决保卫社会主义越南祖国作出贡献。（完）