“生活在人民群众怀抱中”政论艺术交流晚会已对优秀的乡镇公安人员、参与维护基层安全秩序的力量给予表彰；推广乡镇公安力量、参与维护基层安全秩序的力量平易而崇高的事、优异成绩、好的和创新的做法，同时对各部门、行业、地方政府和人民对乡级公安力量给予的支持和帮助表示感谢。晚会吸引了全国9000乡镇的近300名乡级公安力量、参与维护基层安全秩序力量的代表参加。

晚会上陆续上演许多节目，如短剧、短视频、各歌曲，一切都彰显了乡级公安力量尽快扎根基层、扎根于人民群众之中，加强巡逻、监察，做好安全秩序保障工作，一直倾听、理解人民群众的心声和愿望等的形象。乡级公安力量和确保基层安全秩序的力量已当好参谋助手，为解决从萌芽状态的各矛盾直接做出贡献; 帮助人民创造生计、建设健康文化生活，防范犯罪，落实好社会保障、消除贫困、危旧房等的政策做出贡献。

苏林总书记在活动上发表讲话代表党和国家领导高度评价乡镇公安力量一直努力完成一切任务，不愧为维护党、维护制度、维护人民的“宝剑”和“铁盾牌”。

苏林强调，落实越共六中全会的决议，中央党委已领导公安力量率先实施机构调整、精简工作，建议政治局颁布和领导实施县级公安力量安排主张，建设参与基层安全维护工作。

以正确和符合实践的主张，该非专职乡级公安力量已成为正规力量，人民公安系统中重要的公安级。此外，参与维护基层安全秩序力量——乡级公安助手正为坚实巩固人民安全阵势，地盘人民安全做出贡献。

关于今后任务，苏林总书记要求包括乡级公安力量在内的人民公安力量需继续在落实党各主张中发挥模范带头作用，继续率先实施机构精简、发展科技和创新以及数字化转型中的作用，尽早完成建设真正廉洁、强大、正规、精锐、现代、满足新的革命阶要求和任务的公安力量。

苏林要求，中央公安党委、公安部主动核查、调整分工、分级，关照建设强大、在完成机构精简工作中能够解决基层安全秩序情况的县级公安力量。各级党委和党组织需注重培训、培养、建设德才兼备，能有满足新情况任务和要求的基层公安干部队伍。为该里昂出台各项优惠政策，让他们放心工作，为维护安全秩序事业做出贡献。

乡级公安和参与维护基层安全秩序的力量也需要充分意识到他们在新娥革命阶段中党、国家和人民信任交付的光荣任务，从而努力奋斗，不断学习，增强知识和技能，满足任务的要求。经常保持与人民群众的密切联系，关注、关照和及时解决人民群众面临的困难、障碍、心声和愿望，在维护基层安全秩序阵线中真正成为“人民平安的依靠”、“坚实的堡垒”。

在晚会上，公安部已启动了题为“向日葵战役”，在网络上分享致力于平安生活美好形象战役。苏林总书记和各位代表已一起按钮启动向日葵战役。（完）