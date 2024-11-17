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苏林总书记出席在金瓯省坦㙁乡举行的民族大团结节日活动
苏林建议金瓯省各级党委、政府、祖国阵线和政治社会组织团结一心，弘扬优良传统，下定决心胜利落实越共十三大决议以及2020-2025年各级党代会决议中提出的各项目标和任务，以实际行动迎接各级党代会及越共十四大的召开。
苏林建议发扬群众的当家作主和自治意识，推动建设团结、幸福的社区，最大限度地激发社区团结精神、创造力，提高居民的物质生活与精神生活。
苏林建议做好各类爱国竞赛运动，落实好民生政策、社会保障和可持续脱贫计划，关心关爱优抚对象和弱势群体，以及居住在海洋、岛屿和特困地区的群众。
总书记建议金瓯省各级领导精心组织民族大团结节活动，通过这些活动鼓舞和激发各阶层人民的爱国热情，加强邻里关系，凝聚社区力量，让人民有更多机会共同参与建设一个繁荣、幸福、强盛的国家，为革新事业和祖国的建设与保卫作出贡献。
金瓯省各级党委、政府和祖国阵线创新思想，弘扬智慧，激发全民力量，实现了党的最大目标，即人人都能过上幸福生活及拥有和平、发展的环境。
*此前，苏林总书记一行来到玉显县坦㙁乡㙁村雒龙君国祖祠堂向雒龙君国祖进香。
上午，苏林一行向母亲雕像献花；参观河内旗台。
在此，苏林听取了金瓯省海岸侵蚀治理工作的汇报。苏林强调，海岸侵蚀和海平面上升治理、应对气候变化等工作是一项非常重要的工作，需要刻不容缓地开展，且要找出合适的、有效的、节约成本的技术。苏林建议当地政府重视填海任务的投入，以创造新的发展空间，为旅游业和海港服务业的发展以及金瓯省乃至国家的发展作出贡献。 （完）