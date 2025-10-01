苏林总书记会见古巴全国人民政权代表大会主席拉索

10月1日下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了正在对越南进行正式访问并共同主持越古议会合作委员会第二次会议的古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯。



苏林在会见中强调，越南将始终与古巴并肩同行，继续巩固两党、两国和两国人民之间典范兄弟般，团结紧密，忠贞不渝的关系。



苏林强调了越南党、国家和人民关于巩固和进一步加强越古之间的特殊友谊、传统团结和全面合作关系的决心，并强调，两党关系是政治基础，为促进双边在所有领域上的合作关系发展指明方向。



苏林建议，古巴国会继续优先支持经济-贸易-投资方面的合作关系，为农业、可再生能源、生物技术-药品等合作项目创造便利条件，切实服务于两国的发展事业。

在越南将于2026年召开越共第十四次全国代表大会和古巴将于2026年召开第九次全国党代会的背景下，苏林建议双方配合加强理论和实践经验的交流。



古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯强调，古巴高度重视参考和吸收越南在革新和社会主义建设事业中的实践经验，特别是在2026年古巴共产党第九次全国代表大会准备过程中。



拉索向苏林通报了在此访期间，由两国国会主席共同主持的越古议会合作委员会第二次会议及会谈所取得的良好成果。



拉索感谢越南在当前困难阶段给予古巴的支持与援助，其中近期发起的声援古巴人民募捐活动是最明显的表现。



拉索同时高度评价越南在帮助古巴提高农业生产能力以实现粮食安全、在古巴开展可再生能源项目、生产消费品、在生物技术-药品领域进行合资，以及通过在马里埃尔经济特区及古巴各地的投资项目为古巴经济发展所作出的贡献。



拉索强调，古巴党、国家和国会始终关心并为越南企业在古巴经营投资创造便利，并相信将吸引更多越南企业赴古巴进行投资。



苏林欢迎并高度评价古巴国会主席提出关于加强两国各部委、行业、地方、政治-社会组织之间合作关系，以及配合指导教育、宣传工作，进一步增强两国人民和年轻一代对越古特殊关系传统的了解等建议。（完）