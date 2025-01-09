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苏林总书记会见南部各省市党和国家原领导、老干部、知识分子、科学家和文艺工作者代表

1月9日上午，越共中央总书记苏林在胡志明市会见了南部各省市的党和国家原领导、老干部代表，以及知识分子、科学家和文艺工作者代表。

苏林在会议上强调，尽管困难和挑战重重，2024年越南仍然取得了许多重要成就。这些成就离不开党和国家原领导、知识分子、科学家和文艺工作者的智慧和心血，他们为制定政策和确定各领域发展方向和解决方案作出了重要贡献。

苏林指出，2025年对国家的发展具有重要意义。越南共产党已明确了到2030年成为拥有现代工业和中高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家的目标。苏林强调，要实现这一目标，全党全民需要团结一致，最大限度地利用机遇，战胜各种挑战，推动国家迈向更高水平发展。

 

今后，科技创新和数字化转型被确定为关键动力。2024年12月，越共中央政治局通过了第57号决议（57-NQ/TW），强调这些因素在发展经济、避免落后风险以及推动国家取得突破性发展方面的核心作用。苏林希望，知识分子和科学家继续发挥先锋作用，加速培养后备力量，构建国内外知识网络，为国家的可持续发展做出贡献。

对于文艺工作者，苏林强调了他们在推动文化艺术发展、服务革命事业和建设先进、具有民族特色的文化方面的重要作用。文艺工作者需要继续创作具有深刻思想和高艺术价值的作品，大力弘扬真善美价值观，丰富人民的精神生活。

 

苏林表示，党将尽快颁布关于文化文艺发展的决议，同时国会和政府将积极解决法律、机制和财政方面的障碍，为给予文艺工作者充分自由的创作空间提供良好条件。这是实现越南成为一个富强、公平、民主和文明国家的重要举措之一。

会议在热烈团结的气氛中结束，进一步肯定了党、国家和人民对知识分子、科学家和文艺工作者在国家新发展阶段中的重要角色所寄予的期待。（完）

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