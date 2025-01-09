苏林总书记会见南部各省市党和国家原领导、老干部、知识分子、科学家和文艺工作者代表

苏林在会议上强调，尽管困难和挑战重重，2024年越南仍然取得了许多重要成就。这些成就离不开党和国家原领导、知识分子、科学家和文艺工作者的智慧和心血，他们为制定政策和确定各领域发展方向和解决方案作出了重要贡献。

苏林指出，2025年对国家的发展具有重要意义。越南共产党已明确了到2030年成为拥有现代工业和中高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家的目标。苏林强调，要实现这一目标，全党全民需要团结一致，最大限度地利用机遇，战胜各种挑战，推动国家迈向更高水平发展。

今后，科技创新和数字化转型被确定为关键动力。2024年12月，越共中央政治局通过了第57号决议（57-NQ/TW），强调这些因素在发展经济、避免落后风险以及推动国家取得突破性发展方面的核心作用。苏林希望，知识分子和科学家继续发挥先锋作用，加速培养后备力量，构建国内外知识网络，为国家的可持续发展做出贡献。

对于文艺工作者，苏林强调了他们在推动文化艺术发展、服务革命事业和建设先进、具有民族特色的文化方面的重要作用。文艺工作者需要继续创作具有深刻思想和高艺术价值的作品，大力弘扬真善美价值观，丰富人民的精神生活。

苏林表示，党将尽快颁布关于文化文艺发展的决议，同时国会和政府将积极解决法律、机制和财政方面的障碍，为给予文艺工作者充分自由的创作空间提供良好条件。这是实现越南成为一个富强、公平、民主和文明国家的重要举措之一。

会议在热烈团结的气氛中结束，进一步肯定了党、国家和人民对知识分子、科学家和文艺工作者在国家新发展阶段中的重要角色所寄予的期待。（完）