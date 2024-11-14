苏林总书记主持召开党十四大经济社会小组会议

在会议上，越共中央政治局委员、越南政府总理、经济社会小组组长范明政同志，越共中央委员、越南计划与投资部部长、经济社会小组常务副组长兼经济社会报告草案编写组组长阮志勇同志阐述了自越共第十届中央委员会第十次全体会议以来的《2021-2030年十年经济社会发展战略五年实施情况和2026-2030年五年经济社会发展方向与任务报告》评估报告草案的补充和完善过程（一下简称为《经济社会报告》）以及《2025年和2026-2030年阶段的若干经济高增长情景报告》。



苏林总书记在会议上发表讲话时指出，在递交党十四大的文件中，政治报告是核心文件，经济社会报告则是专题报告，具有特别重要的意义，对于实现党关于经济社会发展的目标、观点和方针具有决定性作用。



苏林总书记表示，经过12次修改后，《经济社会报告》已符合提交政治局的要求，并强调应继续深刻认识新时代愿景和落实“两个百年奋斗目标”的决心（即党十三大所提出的到2030年庆祝建党100周年，越南成为一个具有现代化工业、中高收入的发展中国家；2045年纪念建国100周年，越南成为一个高收入的社会主义发达国家等目标），努力建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南。



苏林总书记指出，必须统一认识，快速发展但要确保可持续性，经济增长高但必须保持宏观稳定，在发展经济的同时，要与文化、社会发展及环境保护，确保国防安全相协调。必须把人民置于中心位置，人民是发展的主体、也是最重要的发展资源和目标；以越南文化价值和民族价值作为基础、动力和内在力量，确保可持续发展。



苏林总书记要求，必须明确那些具有长期、根本性的方向和任务，以奠定实现长期高增长目标的基础；加速国家工业化、现代化建设，发展同步、现代化、智能化的基础设施系统；集中推进高质量人力资源、科技、创新发展的战略性突破；全面推进在经济、社会和国家治理等领域的数字化转型。



苏林总书记建议，经济社会小组常务委员会和编写组常务委员会应认真研究、吸收合理意见，继续完善和提升《经济社会报告》的质量，引起干部、党员和人民对递交十四大的文件的关注、支持和共识。（完）

越通社