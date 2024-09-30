苏林总书记、国家主席与蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫举行会谈

9月30日，苏林总书记、国家主席与呼日勒苏赫总统举行会谈。



乌赫那·呼日勒苏赫总统认为，苏林总书记、国家主席此次访问是具有历史性的一次访问，为推动越蒙两国关系做出重要贡献。他强调，蒙古十分重视对越关系，将越南视为蒙古在本地区的首要合作伙伴之一。



会谈上，两位领导人就落实两国元首达成的共识的主要方向和具体措施进行深入探讨，并达成重要共识。同时，同意以不同形式进一步加强两国各级别代表团互访接触，有效开展和利用现有的合作机制，深化外交、国防安全、司法等领域合作；加强打击跨境犯罪合作、积极参与联合国维和行动，并继续推动骑兵合作这一标志性内容。





会谈场景。图自越通社

双方同意根据各自需要推动两国经济合作务实有效发展；维持双边经济合作机制，其中包括政府间经贸、科技合作委员会机制；加强贸易促进措施，加强两国企业对接，为增加越南和蒙古双边贸易额作出贡献。



两位领导一致同意，加强科研、数字技术、创意创新、人工智能、应对气候变化、采矿等新兴和前沿领域合作；共同配合疏通物流领域瓶颈，有效开展陆路、铁路、海运、航空等领域所签署的合作协议；继续加强教育、旅游合作，密切地方交流和民间交往。



双方同意在双方共同关心的国际和地区问题上加强信息交换，在联合国、世贸组织等国际和地区论坛上加强协调与配合；强调了维护东海和平、安全、稳定、自由，航行与飞越安全和自由，根据国际法，尤其是《1982年联合国海洋法公约》通过和平方式解决海上争端的重要性。



苏林总书记、国家主席诚挚邀请呼日勒苏赫总统访问越南。呼日勒苏赫总统表示感谢并愉快地接受了邀请。



苏林与乌赫那·呼日勒苏赫出席两国司法部合作协议签署仪式。图自越通社

会谈结束后，两位领导共同发表关于《建立越南—蒙古全面合作伙伴》的联合声明，共同见证了两国各部委行业7项合作文件的签署仪式。（完）