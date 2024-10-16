苏林总书记、国家主席与广治省委常委举行工作会议

继续在广治市开展视察工作，10月16日下午，越共中央总书记、国家主席苏林同广治省省委常委会就落实各级党代会决议与发展经济社会、确保国防安全、促进党建和政治制度建设工作相结合的议题举行工作会议。



广治省省委常务副书记、广治省人民议会主席阮登光在汇报过去一段时间任务成绩时表示，近一届任期内，广治省党委、政府和人民努力组织落实党的十三届代表大会和广治省党部十七届代表大会的决议，力争到2025年发展广治省成为中等发展水平省份，到2030年进入全国先进省份行列。



参加工作会议的中央部委领导代表分析、明确指出了广治省的发展潜力与优势和取得的成果，同时也指出了广治省在发展过程中存在的不足和问题，并提出了具体解决办法，从而帮助广治省彻底解决存在问题。



苏林总书记、国家主席在会上讲话时强调，广治省是一片具有英雄豪迈历史、富有革命传统的土地，人民坚韧不拔，始终怀有崛起的坚强意志和渴望。广治省具有特别重要的地缘经济、政治、军事地位，是越南民族捍卫祖国的长期征战的历史支点，也是众多革命英雄豪杰人物、优秀革命战士的故乡。



苏林总书记、国家主席高度评价广治省党委、政府、企业和人民近年来取得的经济社会发展成就；指出广治省的发展潜力和优势，特别是连接北南、连接东西的交通便利；广治省还拥有能源特别是清洁能源发展的巨大潜力；土地有利于工业发展投资。



苏林总书记、国家主席要求广治继续做好党的建设工作，建设精干、廉洁、坚强、高效运转的政治体系；加强党内团结，增强全民大团结、全社会高度共识，圆满完成全省重点目标任务。



苏林总书记、国家主席表示，广治省要重点对教育和卫生事业进行有价值的投资，提高人民知识水平和社区健康水平，促进文化、体育发展，促进人的全面发展，以足够的决心、足够的才华、足够的智力和足够的力量来承担在新时代——民族崛起时代的发展使命。



苏林总书记、国家主席表示希望广治省党委、政府和人民保持和发扬团结精神，继续发挥革命英雄传统、顽强意志、创造性，迎接新的机遇；克服一切困难和挑战，实现经济社会发展新突破，圆满完成省十七大决议确定的2020年至2025年任期的目标任务。



当天下午，苏林总书记、国家主席及工作代表团会见并向当地越南英雄母亲、伤残军人、典型优抚家庭赠送慰问礼物。（完）