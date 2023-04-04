芒街国际口岸呈现复苏态势

目前，国内新冠肺炎疫情形势得到了控制。尽管中国的疫情风险依然存在，但凭借高度决心，越南广宁省芒街和中国东兴两市政府已合作全面重启出入境活动。此外，芒街口岸(越南)-东兴(中国)口岸上的边贸活动也逐渐恢复到疫情爆发之前的水平。这对芒街市乃至广宁省的经济复苏来说是一个可喜的信号。

芒街国际口岸管理委员会主任陈碧玉透露，从1月1日至3月31日，通过该口岸的出入境人数达18.8522万人次；商品进出口总量达近35.1万吨，同比增长221%。

另一个好消息是，中国东兴口岸已通过中国海关总局的验收，并正式成为具备直接进口粮食资质的边境陆运口岸。这样，芒街-东兴口岸和友谊-友谊关口岸成为能够将粮食进出中国市场的两对口岸。

预计，通过芒街-东兴口岸进入中国市场的年均最高粮食总量可达到20万吨。芒街国际口岸正成为通关口岸，促进贸易越南与中国之间的农产品和水产品，也是迎接游客出入境的理想陆运口岸。

基于优越的地理位置，芒街市具有战略性的地缘经济和地缘政治地位，是推动与东盟和东北亚合作的重要桥梁之一。

芒街市位于芒街口岸经济区内，处于河内-海防-下龙-芒街口岸-中国东兴口岸-中国防城港市这一扩区域和国际经济走廊路线上。因此，该市的优势和发展潜力巨大。

与此同时，凭借国际口岸、海港、内陆港和国际口岸、海港、内陆港口的系统以及同步且现代的陆路交通系统，该市在发展物流服务方面有许多便利条件，进而为促进全国各省市与中国市场的货物进出口活动作出贡献。

芒街市人民委员会主席胡光辉表示，目前，该市正着力加快万宁综合方扣项目一期的建设进度，预计该港口在2024年第四季度完工后将成为将农产品从南部运往南部以出口到中国市场的中转站；同时加快与北仑河二桥上商业服务区相结合的跨行业控制站的建设进度。

此外，芒街即将实施一些具有重大意义的重点项目，为促进当地农水产品出口力度做出贡献，如：国际农林水产品交易中心；配合中国东兴市加快货物检测检疫实验室的建设；建议主管部门在芒街海安（Km3 4）-东兴口岸通道再建造 1 座辅助铁桥和1 座新的浮桥，以提高进出口通关效率。

此前，政府总理批准了至2020年及远景展望到2030年广宁省芒街口岸经济区经济社会发展总体规划和至2040年芒街口岸经济区建设规划。其中，将芒街口岸经济区确定为广宁省乃至北部重点经济区的可持续经济增长极之一。

此外，至2030年及展望至2050年广宁省旅游发展总体规划中还确定将芒街市建设成为该省重点的旅游中心，其中把重点放在海洋海岛旅游、边境旅游、与购物活动结合的信仰文化旅游、生态旅游、休闲旅游等领域上。（完）