芒村——富寿省芒唐区全新的社区旅游目的地

在雄伟的西北山林之间，芒村（xóm Mừng）以清新纯净的自然景色、四季绚烂的花海和浓郁的芒族文化映入眼帘。这个原本宁静的山村，如今正奋力崛起，成为社区旅游的新亮点，吸引着国内外游客的到来。

芒村是芒族同胞的村落，海拔600米以上，气候常年凉爽，保留着原始的自然风貌。

自2021年起，当地政府确定将该村打造成为高丰县（今属富寿省高丰乡）的旅游景点，这里便开始焕发新貌，使芒唐区（Mường Thàng）逐渐成为一年四季皆可赏花的“花之天堂”。

除了花卉外，芒村还拥有520公顷天然森林——这是有利于促进生态旅游、徒步、露营等旅游类型发展的宝贵“绿肺”。在前往此地的旅程中，游客还可参观龙头山（núi Đầu Rồng）、越南科学家遗产公园，尤其是品尝闻名遐迩的高丰橙。

除了自然风光，芒唐的本土文化更是促进社区旅游发展的关键。自2023年以来，高丰乡已在芒村开展社区—生态旅游模式，吸引了众多投资者发展民宿旅游和体验式旅游服务。

这里还发展了多家社区旅游住宿单位（Mừng Retreat Glamping、Nhà Tím Homestay、Thung Mây Wellness Retreat），既现代又贴近自然，与芒族村落景观和谐融合。据业主介绍，清新的自然环境与独特的芒族文化共同营造了独特魅力，同时也为当地居民创造了就业机会，推动了地方经济发展。

来到芒村，游客可在清晨观赏云海，参观橙园、现场品尝高丰橙；入住高脚楼，享用芒族美食。夜晚，游客可参与篝火晚会、竹竿舞，聆听芒族锣鼓与民歌。各民宿还组织多项游乐和体验活动，适合多种对象，如家庭、年轻人和热爱自然的游客。

富寿省文化体育与旅游厅副厅长阮玲玉表示，芒唐以优美景观、古老吊脚楼、锣铮、民歌、美食和服饰等，堪称促进旅游发展的“宝库”。不过，当地仍需进一步改善交通基础设施、提升住宿单位质量，提出多样化的体验，加大宣传推广力度和旅游线路对接。

高丰乡人民委员会主席黄明孝强调，当地政府决心将这片土地建设成为一个富有吸引力的社区旅游胜地，为保护文化特色并促进绿色经济、可持续经济发展作出积极贡献。

在政府、企业与社区的携手努力下，芒村正逐步确立其突出的社区旅游地位。这里的自然景观、文化特色与风土人情将有助于推动芒唐成为富寿省的“黄金目的地”，为促进经济社会可持续发展作出贡献。（完）