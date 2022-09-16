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致力于北宁省的文化和人民的全面发展
在文化遗产方面，力争拥有1-2处非物质文化遗产获得联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录，为国家级非物质文化遗产名录中80%的遗产已经制定价值保护和弘扬计划，70%的原始官贺村得到复建，45-50% 的遗产被排名，100%的国家级特殊遗迹完成改造和修建工作， 对联合国教科文组织所公认的100%物质和非物质文化遗产进行数字化。
定期举行“回归官贺之地”活动，优先开发北宁省优势文化产品和服务，力争至2030年文化服务收入为地区生产总值贡献率达3-5%的目标。
另外，北宁省积极提升对文化的投资额，优先开发7-10个旅游产品和产品链，打造北宁省旅游品牌，对充满北宁文化特色的大型娱乐区和城市区进行投资，北宁省的人类发展指数保持全国前10位的领先地位。
为实现上述目标，决议中提出9个主要任务和措施，包括加强各级党委和政府的领导与指导工作，加大宣传力度，提高社会的责任感，提高文化管理效果，建设北宁人全面和谐发展的目标，将传统价值观与现代价值观紧密结合，营造丰富健康的文化环境，保护与弘扬文化遗产价值，提高文化活动的质量和成效，发展文化产品和服务，推介与吸纳国内以及世界的文化精髓，有效使用国家和社会的资源，从而发展北宁省的文化和人民。（完）