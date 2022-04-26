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致力于一个绿色的越南：提高青年一代的环保意识与责任
4月26日，越南自然资源与环境部自然资源与环境传媒中心与Con Cưng（宠儿）股份公司在河内共同签署“致力于一个绿色的越南——携手种植10亿棵树”计划。
该计划的目的在于加大环保宣传与教育工作，提高民众特别是小朋友们以及越南年轻家庭在保护环境、保护遗产、恢复防护林来应对气候变化，预防自然灾害和营造一个清洁绿色美丽的景观，实现可持续发展等方面的认识、作用与责任。同时为落实政府总理关于2021-2025年阶段越南种植10亿棵树的倡议作出贡献。
越南自然资源与环境部副部长武俊仁在仪式上发表讲话时表示，本着“致力于一个绿色的越南”精神，政府总理启动了“2021-2025年阶段种植10亿棵树”提案。这是一个具有重大意义，有助于恢复生态系统，并将绿色带到每条街道、每个工作场所、每个校园以及城市和农村地区的每个家庭。
越南自然资源与环境部一直在积极开展种植10亿棵树提案。该提案以保护环境、适应气候变化、预防自然灾害和面向可持续发展等主要目标。
Cong Cung股份公司总经理刘英进透露，该公司对“致力于一个绿色越南”计划的切实性充满信心。该公司将儿童选为计划的主要对象，旨在培养年轻一代对大自然的热爱并提升其生态环保意识与责任。
该计划的目的在于加大环保宣传与教育工作，提高民众特别是小朋友们以及越南年轻家庭在保护环境、保护遗产、恢复防护林来应对气候变化，预防自然灾害和营造一个清洁绿色美丽的景观，实现可持续发展等方面的认识、作用与责任。同时为落实政府总理关于2021-2025年阶段越南种植10亿棵树的倡议作出贡献。
越南自然资源与环境部副部长武俊仁在仪式上发表讲话时表示，本着“致力于一个绿色的越南”精神，政府总理启动了“2021-2025年阶段种植10亿棵树”提案。这是一个具有重大意义，有助于恢复生态系统，并将绿色带到每条街道、每个工作场所、每个校园以及城市和农村地区的每个家庭。
越南自然资源与环境部一直在积极开展种植10亿棵树提案。该提案以保护环境、适应气候变化、预防自然灾害和面向可持续发展等主要目标。
Cong Cung股份公司总经理刘英进透露，该公司对“致力于一个绿色越南”计划的切实性充满信心。该公司将儿童选为计划的主要对象，旨在培养年轻一代对大自然的热爱并提升其生态环保意识与责任。
据悉，Con Cung股份公司预计出资227亿越盾与自然资源与环境传媒中心在5年内联合开展上述计划，专注于恢复在中部和西南部地区的防护林。（完）