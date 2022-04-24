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自24日起越南北部和中部多地以晴天为主
据越南国家水文气象预报中心预报，从4月24日起，越南北部和中部地区多地以晴天为主。天空少云，太阳辐射强，最高气温从27至30摄氏度逐渐升高到36摄氏度左右，最低低温从21至24摄氏度。
4月24日起，高温将蔓延至北部三角洲、北部以西、中部以北山区和沿海地区。4月25日至27日，三角洲和西北地区气温可达35至37摄氏度。中部以北地区最高气温35至37摄氏度，山区38摄氏度，局部地方超过39摄氏度。之后，气温逐步下降，但该地区仍以晴或少云天气为主。
4月25日至26日，首都河内或将出现高温天气，日最高气温35至36摄氏度，平均湿度最低为50-60%。
据专家预测，今年北部和中部地区的高温天气很可能比常年来得晚一些且没有过于强烈和延长。
2022年5月至7月，北部气温接近多年平均水平。8月和9月，平均气温比常年高0.5至1摄氏度，高温天气依然存在。
24日，北部以西地区晴天，西北多地出现高温天气。傍晚和夜间有阵雨和雷暴。最低气温21至24摄氏度，局部地区20摄氏度以下，最高气温29至32摄氏度，西北地区33至35摄氏度。
北部以东地区和首都河内白天晴，夜间局部地区阴雨，东南风转南风2-3级。最低气温22至25摄氏度，最高气温29至32摄氏度。
南方晴天，局部地区天气炎热，东风2至3级。傍晚和晚上有阵雨，局部地方有雷阵雨，雷阵雨中可能出现龙卷风、闪电、冰雹和大风。最低气温24至27摄氏度，最高气温32至35摄氏度，局部地区35摄氏度以上。（完）