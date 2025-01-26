胡志明市200国名医务人员在春节临近仍熬夜进行器官移植手术 拯救病人生命

胡志明市医药大学附属医院院长、南部地区跨医院人体器官和人体组织捐献动员分会会长阮黄北副教授、博士表示，春节临近，该单位接受了一名病情危重的患者。尽管接受积极治疗但没有好转，陷入脑死亡状态。在此情况下，医院社会工作处工作人员已向其家人解释了捐献器官救人这一举动的意义。这名患者的家人已同意捐献器官。专业委员会多次评估并得出结论：这名患者脑死亡，符合器官捐献条件。

1月24日下午，国家器官移植协调中心、河内越德医院的专家团队以及胡志明市医药大学附属医院的相关单位召开了紧急会议，审查了器官摘取和移植的准备工作及协作方案。医生们还审查和评估了等待移植的患者情况，确保与捐献器官的良好匹配。摘取和移植器官的方案决定在胡志明市大学医药医院进行。

24日20时，各手术团队依次从捐献者体内摘取了心脏、肝脏和肾脏，随后移植团队也立即开始进行跨夜移植手术。心脏、肝脏、肾脏移植手术成功完成，最终四名患者在1月25日黎明时分完成了器官移植。其中，心脏移植给一名患有限制型心肌病的12岁男孩，肝脏移植给一名患有肝细胞癌的患者，两颗肾脏分别移植给两名末期肾衰竭的患者。

为了确保及时摘取和移植器官，胡志明市医药大学附属医院动员了200多名医务人员、护理和后勤人员。阮黄北表示，“由于器官摘取和捐赠恰逢春节前夕，许多医务人员原本计划休假，但由于责任心和对捐献者及其家庭珍贵礼物的尊重，他们决定留下来完成移植手术并继续进行术后护理。”

此前，胡志明市医药大学附属医院已成功从一名脑死亡捐献者处摘取了6个器官，成功挽救了6名患者的生命。其中，心脏和两只眼角膜被转送至中部的会安医院进行移植，肝脏被移植给一名患有肝癌的患者，两个肾脏被移植给两名末期肾衰竭的患者。

上述是 “南部地区跨医院人体器官和人体组织捐献动员分会”的成立以及2024年12月在胡志明市医药大学附属医院举行的“人体器官和人体组织捐献登记”启动仪式后所取得的成果。这一事件也成为南部地区各省市人体器官捐献和咨询工作的重要里程碑，助力扩大全国器官捐赠网络。（完）