胡志明市通过芹耶国际中转港建设提案

胡志明市市委常务委员会刚对芹耶国际中转港项目的提案做出结论，其中基本赞成胡志明市人民委员会党干事会的报告和建议，同时要求最大限度减少该项目对生态环境和民众生活产生的负面影响。

胡志明市市委常务委员要求胡志明市人民委员会党干事会和领导人要求有关厅局和单位吸纳意见和建议，完善该提案，确保符合中央和胡志明市的规划和方向，充分发挥经济效益和可持续发展，同步发展交通基础设施、技术基础设施和港后服务基础设施。

据胡志明市人民委员会党组干事会的呈文，胡志明市力争在2024-2026年阶段内建设芹耶国际中转港，并将其于2027年投入运行。

预计芹耶国际中转港项目的主码头总长为7公里，总面积571公顷。该港口可接收吨位高达25万载重吨位（2.4万个标准箱）的船舶、载重1万至6.5万吨的支线船和8000吨的驳船，投资总额约53亿美元。该港口预计将分为7期，其中一期将于2024年动工，2027年投运。最后一期将于2045年建成。

胡志明市力争将芹耶国际中转港发展成为胡志明市和本地区国际中转中心，吸引各家航运公司、承运商、货主、港口物流企业参加世界运输供应链。

芹耶国际中转港每年将为约6000-8000人创造就业岗位，向国家预算缴纳34万亿至40万亿越盾（约合105亿至123亿人民币）。

近期，世界最大集装箱航运公司—地中海航运公司（MSC）希望对芹耶国际中转港进行投资，并积极与越南企业就投资方案协调与配合。（完）