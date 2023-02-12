胡志明市迎来新一轮投资浪潮

作为越南经济火车头，胡志明市在吸引投资方面一直处于全国领先地位。

据胡志明市计划投资局的报告，2022年胡志明市吸引外国投资资金超过39.4 亿美元，同比增长5.4%。新批项目中，外资项目有820个，合资项目71个。

经济专家认为，优质人力资源、相对发达的基础设施、优越的地理位置等是胡志明市较为明显的优势。

2022年，外国投资资金主要流入胡志明市信息通讯业（近40%）、科技产业（近10%）等。

近段时间，胡志明市坚持与企业并行，积极开展企业对接会、贸促活动，致力改善投资环境。

今后，胡志明市将重视推进经济结构调整，在高技术含量、高附加值的产业吸引投资资金。与此同时，重点发展时装业、纺织业、鞋业，鼓励发展辅助产业。在土地资源日趋紧张的背景下，重视建设标准厂房、高层厂房，以满足招商引资工作的要求。

越南美国商会 (AmCham Vietnam)执行董事玛丽塔诺卡（Mary Tarnowka）表示，胡志明市在数字经济方面具有巨大的发展潜力，这有望成为吸引众多投资者的领域。

近年来，虽然新冠肺炎疫情爆发，但外国投资者对越南的投资不断增长。越南欧洲商会（Eurocham Vietnam）法律小组委员会负责人莱夫·施奈德（Leif Schneider）表示，新一波投资者正在前往越南探索机遇。胡志明市有足够能力吸引这一投资浪潮。

业内专家认为，为了吸引投资，除了解决投资审批流程中存在的问题，胡志明市乃至越南应关注教育培训工作，努力改善基础设施，简化行政审批流程等。

越南北欧商业协会代表表示，胡志明市乃至越南正在呼吁对高科技及其他可持续发展领域的投资，为外国投资者创造良好的机会。许多北欧公司非常关注越南南方地区的绿色投资项目。

为了帮助投资者在胡志明市实现可持续发展，胡志明市重点实施了有关城市管理创新、基础设施建设和人力资源开发三个突破性计划中的51个计划和提案。

与此同时，该市着力打造全国最大的创意创业中心，按照市场经济和国际经济一体化标准，率先利用第四次工业革命的机遇，支持和提高劳务市场、房地产、科技市场、金融市场的运行效率。（完）