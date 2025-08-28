胡志明市旅游业为迎接九·二国庆假期做准备

在喜迎九·二国庆节的氛围中，胡志明市旅游业已为接待国内外游客做好准备。特别是当地旅游企业、旅行社和住宿接待单位正着力提升旅游目的地质量，增加新颖体验，并加强人力资源，以满足今年假期预计激增的游客数量。

焕新本地旅游目的地





在头顿坊，目前已形成多种旅游产品，满足游客需求，包括海滨度假、宗教旅游、红色旅游，以及酒店、度假村、别墅、云湖游乐区、海岛旅游等，这些旅游类型正在吸引大量游客在国庆9·2前预订。

基础设施方面，如公共厕所、智能停车场、照明系统等也得到改善和加强，以应对假期游客数量的激增。

胡志明市头顿缆车旅游股份公司总经理窦世英表示，云湖游乐区已准备好基础设施和人力资源来迎接国庆假期的游客。其中，咖啡馆Katinat、滨海溪流、In the sea等热门区域加强了产品质量和目的地安全保障，以便为游客提供娱乐、休闲和住宿服务。

今年国亲节期间前往云湖旅游区的游客还可体验迎庆活动，如音乐喷泉秀、云湖演出以及夜间观兽之旅Night Safari。

为顺应绿色旅游需求，胡志明市常新乡Sol Retreat Farm 2咖啡连锁店，专注于焕新绿色空间，并增设更多“打卡”角落，为游客带来更美好的体验，如梯田、芦苇草道、玉米迷宫、西北竹林等。

今年九·二国庆节假期期间，Sol Retreat Farm 2的亮点是充满西北文化特色的文艺演出和其他活动，并推出多种独特风味的美食套餐，让游客边游览边品尝。尤其是家庭游客或住宿游客，还可体验抓鱼、参观果园、课堂学习等活动，深入了解西北文化。

胡志明市占湖巷古社人民委员会主席黄飞庆对本社记者表示，当地已制定具体计划，并与企业携手，推出国庆节假期前、中、后的旅游产品。

他说：“今年国庆节，占湖乡重点确保环境卫生、安全秩序、商品明码标价，并成立3个工作组持续检查和整顿旅游活动。通过此举，确保旅游环境健康、友好，吸引并留住游客，不仅在今年国庆假期，而是长期发展。”

结合国庆假期旅游与庆祝八月革命和“九·二”国庆80周年（A80活动）





大多数旅游、旅行企业认为，今年国庆假期国内旅游市场比往年同期更早火热，尤其是河内及周边地区旅游线路。这表明，游客热切期待将在国庆期间于首都举行的A80活动。其中最受关注的线路为河内市内游，以及多地联程游：追随胡志明足迹（河内—太原—宣光）、忆十月秋天（河内—宣光）等。

胡志明市Vietluxtour旅行社市场—传媒总监陈宝秋表示，为了服务国庆期间国内外游客，企业早已准备好产品与服务，目前河内及周边的套餐游已全部售罄。同时，企业还推出丰富的“新时代越南”旅游系列，涵盖34个省市的独特行程。由于机票、酒店、餐厅等服务价格上涨，今年国庆节的旅游线路价格普遍上调5-10%。

越南旅游传媒股份公司（越南旅游）最新快报显示，今年国庆节假期旅游订单需求较去年同期大幅增长，报名游客总数预计增加15%。国内旅游占据优势，北部线路激增，尤其是河内、宁平、下龙、沙坝、木州等地，得益于A80活动的吸引力。

市场上的诸多积极信号正成为胡志明市旅游—旅行企业加快促销产品、服务，争取假期前“冲刺”商机的动力。例如，数字旅游平台Agoda记录显示，国内游客对河内的关注度同比激增三倍以上，国际游客对河内的搜索量增加84%。

此外，Agoda统计，今年9·2假期，以遗产为主题的旅游继续成为主流趋势，游客倾向于选择兼具文化特色、交通便利、并能真实体验本地生活的行程。

Agoda越南国家总监武玉林表示，“国庆80周年是重要的历史里程碑，也是游客深刻感受河内乃至越南多元文化氛围的特殊契机。”

关于国庆节假期与A80活动结合的旅游线路，胡志明市旅游—旅行企业界建议游客若想直接参与，应尽早预订服务，并选择信誉良好的旅行社，以确保服务质量。

在管理层面，胡志明市旅游局局长阮氏映花表示，旅游局已与各坊、乡配合，做好最佳条件准备，确保游客在今年国庆节期间的安全。

胡志明市旅游局还与重点旅游目的地的坊、乡对接，加强与市内企业的联动，以便服务游客在九二国庆节假期、A80活动及2025年末几个月的旅游需求。

阮氏映花强调，“胡志明市旅游业期望，今年国庆节假期到访的游客能感受到这座充满活力、现代化发展的新面貌，同时仍保留着独特的地方特色与好客精神的城市。尤其是本市的旅游—旅行企业，不仅热情迎客，还将推出多样化的优惠活动，激发消费，并带来东南部地区的特色体验。”（完）