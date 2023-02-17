胡志明市打造游客青睐的旅游产品

在新冠肺炎疫情得到控制后，胡志明市的旅游业复苏按下“加速键”。 2022年，该市推出了吸引国内外游客的许多新项目和新产品，其中值得注意的是“一郡一品”计划，力求有效开发当地丰富的旅游资源。

值此2023年猫年之际，“西贡别动队”之旅吸引了众多来胡志明市旅游的游客。

据介绍，每天约有 200 至 300 名游客参加该旅游线路，其中大部分是外国游客。 “西贡别动队”旅游产品是一项既熟悉又陌生的旅游产品，近年来受到许多游客的青睐，因为其为游客带来了抗美救国时期潜入西贡的引以为豪的西贡特种兵的历史遗迹的有趣体验。

2022年，第11郡推出 “第11郡-有一个不一样的堤岸市（Chợ Lớn）"的新旅游产品，为游客带来有趣的体验。该旅游产品连接了该郡独特的历史和文化目的地，充分挖掘多年来未被有效开发的旅游潜力。

据胡志明市旅游局的消息，“每个郡县一个特色旅游产品”计划成为该市2022年旅游业的亮点。

目前，胡志明市每个郡县至少有一种旅游产品。但为了使各郡县的旅游产品能真正吸引游客的眼光，相关单位需要加大投资力度，打造当地特色旅游产品。

2023年，胡志明市力争实现接待国际游客500万人次、国内游客3500万人次、旅游总收入达到160万亿越盾等的目标。

为了实现上述目标，胡志明市旅游业制定了多项吸引国内外游客的核心任务。其中，提高各郡县旅游产品的质量，开发独特的旅游产品，将有助于该市有更多机会吸引游客前来参观，从而逐步将胡志明市建设成为一个具有吸引力和独特的旅游目的地。（完）