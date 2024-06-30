胡志明市大力推动数字医疗产业发展

胡志明市是全国开展数字医疗和电子病历的先驱。经5年展开，虽然还面临许多困难和存在不足，但胡志明市的数字医疗进程依然取得一定的成果，使得胡志明市和附近省份居民可以从中获益。

早在2016年将信息技术应用于医疗全过程，守德市医院是胡志明市乃至全国率先开展电子病历的首家医院。数字医院和智能医院模式不仅将病案制定时间从30分钟缩短一半，而且还为病人看治病活动和医务人员工作带来很多便利。

守德市医院质量管理科主任黄美书说：“自从开展电子病历以来，医院的全部病人数据都被储存在医院数据处理中心，对病人的看病次数、门诊情况、临床检查等相关信息进行数字化管理，为看治病活动、病人病情跟踪等提供便利。”

目前，胡志明市各所医院的医疗数字化转型从智慧就医、电子病历、内部信息共享门户等三方面入手。特别是，采用电子病历签名的电子病历，允许医疗机构对门诊、住院患者临床诊疗和指导干预的等进行数字化记录。

同塔省就医者黄氏谨说：“现在的看病就医流程很快的。我看病人挺多但看病时间大大减少。现在我年纪大了，如果等待时间长了也就懒得去看病。”

胡志明市医疗机构信息共享大数据库的建设任务重点放在建立胡志明市人民健康信息和疾病模型互通共享；医疗机构人力资源、医疗设备和药品供应情况等信息互通共享；医师执业证书和药师执业证书数据共享等三大方面。

胡志明市守德市黎文盛医院副院长乔玉明说：“制定电子病历不仅为病人带来切实利益，也直接服务于医院看治病管理工作，大大缩短看病就医手续流程处理时间。”

目前，胡志明市51所医院中的44所医院正有计划开展电子病历，其中已经成功开展的医院共13所。科技助力健康产业高质量发展，不断缩短病人看病时间、方便病人就医活动。（完）