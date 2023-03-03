胡志明市力争获得“世界图书之都”称号

胡志明市开展许多文化发展模式和工程并不断扩大范围。其中，胡志明市图书街被评为全国高效运行、宗旨精准的首个现代阅读文化模式。



自2016年投入运行以来，胡志明市图书街共接待游客1600万人次，收入总额达近2570亿越盾。此外，每年也在这里举行政治-文化-社会活动，特别是推广阅读文化的活动等。

特别是，新冠肺炎疫情得到控制后，2022年，胡志明市图书街实现令人印象深刻的增长。2022年胡志明市图书街各单位收入达316.4亿越盾，同比增长113.7%；图书销量66万册，增长40.8%。



2022年到访图书街人数接近300万人次，同比增长87.5%，达到疫情爆发之前的2019年的水平，国际游客占30%以上。2022年，超过400项活动在胡志明市图书街举行，为实现政治、社会、文化、教育任务以及推广阅读文化做出贡献。

胡志明市图书街有限责任公司经理黎黄透露，七年来，图书街坚持打造图书文化空间，着力推广阅读文化。今后，图书街将继续配合各有关单位提升活动质量，加大创新力度，保持原有特色等。



除了胡志明市图书街、富林图书公园、第五郡图书公园等现有模式之外，今后胡志明市也将继续开设守德市、第五郡、第七郡图书街以及第六郡图书公园等新地点。除此之外，为了推广阅读文化，胡志明市将开展春节书街节等大规模、影响力强的系列活动。



截至目前，胡志明市共有39家国内外出版社、140个发行单位以及近1000家私营书店。此外，全国各地共开设逾1500家图书馆以及1100家学校图书馆，为全国人民营造便利且良好的阅读环境。多年来，越南出版行业和阅读文化也得到大力发展。



胡志明市信息与传媒局透露，凭借上述阅读文化发展基础设施和潜力，胡志明市力争到2025年获得“世界图书之都”称号。（完）