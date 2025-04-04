胡志明市出口企业应对美国新关税政策

胡志明市将积极支持企业开拓新市场，推广和介绍产品，寻找客户并扩大出口市场，注重提高产品质量和附加值，而不是单纯追求数量。

胡志明市发展研究院社会经济模拟与预测中心主任阮竹云表示，在美国总统唐纳德·特朗普刚刚宣布对越南进口商品征收46%对等关税的背景下，许多企业正对此感到担忧。

阮竹云指出，为了及时帮助企业有效应对美国的新关税措施，胡志明市将加强支持力度，提供市场、行业、产品和自由贸易协定优惠政策等信息，帮助企业主动研发适应市场需求的产品。

阮竹云进一步分析，企业可以利用节假日，特别是雄王祭祀日、南方解放50周年等长假，促进旅游和消费；增加本地投资促进活动，从而提升生产能力、经营水平和商品销售能力。这不仅有助于增强国内市场对越南商品的知名度和信誉，同时也为出口活动提供支持。

面对这一形势，胡志明市的许多企业表示，他们正在积极开拓除美国传统市场以外的新市场，同时研究制造丰富多样的产品，以满足不同国家不同消费群体的需求。尽管生产转型并非一蹴而就，但许多企业早已着手这一进程，以应对全球贸易环境的变化。当前企业面临的最大挑战是新关税可能立即影响生产、现金流和商品流通，使企业经营更加困难。

据胡志明市人民委员会统计，今年第一季度该市货物出口额约达117亿美元，同比增长5.55%；进口额达156亿美元，同比增长15%。尽管进口增长速度较快，但许多企业已接到足够订单，可持续出口至第二季度末，这表明消费市场正在恢复活力。然而，美国最新的关税政策被认为是对胡志明市乃至越南商品的一次重大打击，因为美国是越南最大的出口市场，占越南出口总额的30%。（完）