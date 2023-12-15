胡志明市为日本企业扩大投资空间创造条件

12月14日，胡志明市贸易与投资促进中心（ITPC）与在胡志明市日本企业协会联合举行2023年日本企业圆桌会议，旨在化解企业界的各种困难和障碍，同时介绍胡志明市在今后的投资合作需求和相关信息。

胡志明市人民委员会主席潘文买在会上发表讲话时表示，日本企业圆桌会议已连续举办多年，至今已有22次会议了。除了帮助日本企业排除困难和障碍，胡志明市领导还希望听取企业和投资者在寻找新空间、新动力、新机遇来建造良好投资环境并制定促进双边经贸与投资合作更加强劲发展的政策框架方面的意见和建议。

日本驻胡志明市总领事小野增尾（Ono Masuo）表示，2023年标志着越日合作关系中特具特殊意义的重要里程碑。两国高级领导人在本年内举行了多场会晤和交流活动。越南与日本基于双边关系在所有领域上的突出成就、合作潜力和对未来充满的信心，已决定将两国关系提升至“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”。

两国还计划开展《越日共同倡议》中的内容，如：创意、数字化转型、供应链巩固，其中包括促进辅助工业产业，打造熟练劳动力等，旨在确保生产活动稳定运行，为双方带来实实在在的利益。

胡志明市日本企业协会（JCCH）主席水岛恒三（Mizushima Kozo）透露，JCCH目前共有1053名成员，其成员数量在100个海外日本企业协会中排名第三位。过去10年来，JCCH的成员数量翻了一倍，展现了明胡志明市对日本企业和投资商的吸引力。据日本企业协会最新的经营投资考察结果显示，90%受访企业有意在越南扩大经营投资活动，使越南的发展潜力指数排名第二位，仅次于美国。

胡志明市计划与投资厅副厅长范忠坚透露，胡志明市目前有12300个外资项目，投资总额超过572.5亿美元。日本是该市的第三大投资来源国，投资总额达57亿美元，占全市外资总额的近10%。日本企业的主要投资领域为加工制造业；批发与零售业及汽车和摩托车维修业；房地产；科技与信息等。

范忠坚表示，为给投资商创造便利条件，胡志明市不断通过加大信息技术应用力度，大力改革行政手续。

会上，日本驻胡志明市企业代表还提出了在胡志明市开展业务过程中所遇到的困难和障碍，包括《劳动法》、税务、海关、投资环境、生活环境等方面的问题。

胡志明市劳动荣军与社会局、海关局和相关单位接受了日本企业的意见和建议，解答他们的提问，并引导他们按照现行规定办理相关手续。（完）