胡志明市与欧盟各国合作 实现绿色和可持续发展

12月9日下午，胡志明市人民委员会主席潘文买与以欧盟驻越南代表团团长乔治•阿里贝蒂（Giorgio Aliberti）大使为团长的欧盟驻越南大使、总领事、名誉领事代表团举行了工作会谈。双方就招商引资、促进经济社会发展、合作实现绿色可持续发展等内容交换了意见。

潘文买表示，胡志明市与欧盟成员国之间的合作不断得到加强和巩固，特别是在绿色转型领域。胡志明市积极参与开放、复苏、绿色转型、数字化转型等世界大趋势；为人民和企业提供支持，加快经济社会复苏进程；破解城市快速可持续发展中的“瓶颈”；实施2021-2030年绿色增长战略、2021-2030年经济和社会发展战略；努力履行应对气候变化，特别是到2050年实现净零排放的坚定承诺。

潘文买表示，胡志明市愿与欧洲伙伴在绿色转型、数字化转型、适应气候变化、创新创业等诸多领域加强合作，同时将竭尽全力维护稳定的环境和保护投资者的合法权益，为欧盟企业在胡志明市长期、稳定、有效的经营活动创造便利条件。

欧盟驻越南代表乔治•阿里贝蒂高度评价越南，特别是胡志明市迎难而上精神和保持快速可持续发展的努力。阿里贝蒂表示：“我们承诺参与并陪伴胡志明市共同实现绿色和可持续发展目标。”

欧盟国家驻越南大使、总领事、名誉领事在会上了解了胡志明市吸引外资情况、绿色转型和可持续发展计划、数字化转型与智慧城市建设情况等。

截至2022年8月，欧盟27个国家中由25个国家对越投资，投资项目2384个，注册资本276亿美元（占越南吸引外资总额的6.42%），在对越投资的139个国家和地区中排名第5位。其中，胡志明市吸引欧盟投资项目1141个，注册资本达79.4亿美元，占全市外商直接投资总额的10%以上，集中在加工制造业、批发和零售、汽车和摩托车修理、信息和通信等领域。（完）