胡志明市与九龙江三角洲地区旅游对接论坛在同塔省举行

近年来，农业旅游日益普遍并取得许多突出成就；农业旅游除了助推经济发展外还为劳动者创造了就业机会，推动经济一体化、出口、新农村建设等等。

文化体育旅游部旅游总局副局长何文超认为，九龙江三角洲地区与水稻、果蔬和水产品相关的旅游产品发展潜力巨大。胡志明市与该地区各省市旅游对接发展合作计划已为推动九龙江三角洲地区旅游乃至农业旅游的发展带来机会。

因充分认识到农业旅游的优势和重要性，近年来，各地方不断注重发展和提高胡志明市与九龙江三角洲各地区之间的旅游产品价值链，将其与新农村建设相结合，从而已形成许多旅游产品，不断推动九龙江三角洲地区和胡志明市的发展。

论坛上，与会代表集中讨论了新形势下提高九龙江三角洲地区和胡志明市农业旅游产品价值链并提出了许多措施，如集中升级和发展水路和公路交通基础设施，从而缩短各地方之间的出行时间；出台刺激投资措施，如向投资发展生态旅游、“一乡一品”产品的个人和组织提供贷款等。

此外，九龙江三角洲地区各省市应配合打造多样性、独特、优质的农业旅游产品和计划，注重教育旅游、康复旅游、社区旅游等核心产品。农业旅游发展需朝着负责任旅游与保护和弘扬文化特色、保护生态环境、提升竞争力，为各地方和区域打造品牌等相结合的方向推进。

此次旅游对接论坛有助于开发每个地方农业旅游的优势，发挥当地特色文化价值，扩大旅游空间和形成跨区域旅游产业链；完善连接各地旅游线路和旅游景点的特色旅游计划，同时向全国各省市和国际推介九龙江三角洲地区各省市旅游线路等。（完）