胡志明市不断加大投资力度 使科技真正成为该市的发展动力

2月16日上午，胡志明市委召开会议，对越共十一届中央委员会关于在社会主义定向市场经济和融入国际条件下发展科学技术服务于工业化、现代化事业”的第20-NQ/TW号决议彻落实10周年进行工作总结。

据胡志明市委的介绍，近10年来，该市大力将科学技术应用于公共行政领域，其中特别重视将信息技术应用于公共服务。同时，制造型企业的科技水平也在逐步提高。

2016-2020年胡志明市高技术制造业投资年均增速达18.85%，较2016年前（15%）相比显著提升。2012-2021年该市在科技方面取得了重要且全面的成就，助力推动该市经济发生积极的变化。全要素生产率（TFP）指数平均增速达到35.62%，其中科技对TFP增长的贡献率达74%。 2011—2021年，该市社会劳动生产率是全国的2.7倍；社会劳动生产率增速是全国的1.7倍。

越南科学技术部副部长黎春定认为，胡志明市有数千家初创企业，约占全国的50%。胡志明市应注重金融资源的社会化，特别是吸引创投基金对创新创业的投资。

关于今后的发展目标和解决方案，胡志明市委明确继续保持国家经济火车头的作用，率先实施新的增长模式，大力发展数字经济、共享经济、循环经济。使科技、创新真正成为社会经济增长的动力。有针对性地推动技术平台在构建和发展创新创业生态系统中的应用，以创造国际竞争优势。

该市力争到2025年成为现代智慧城市、服务城市和工业城市，保持其作为南部重点经济区乃至全国的经济火车头和增长引擎的作用。力争数字经济对该市GRDP的贡献率达到40%左右，到2030年全要素生产率（TFP）对GRDP的贡献率达到50%以上。

该市社会科技投入超过了地区生产总值的1%，其中仅研发（R&D）就占到65%以上。到2030年，排名区域和世界前列的科技机构将达到5家，创新型企业占企业总数的比重达到40%等。

本市将着力创新科技组织体系，增强科技组织与企业在应用研究、技术创新、人才培养等方面的联系。促进科技人才培养；切实重视科技人才，提升科技人员待遇；积极扩大国际合作等。（完）