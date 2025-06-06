“胡志明主席与越南-印度友谊和团结”国际研讨会在印度举行

据越通社驻新德里记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义于6月4日至7日对印度进行的工作访问。访问印度期间，阮仲义同志在越南驻印度大使馆主持召开了题为“胡志明主席与越印友谊和团结”的国际研讨会。



研讨会吸引了越南与印度双方60多位代表参与，其中包括印度共产党、全印前进同盟、西孟加拉邦印越友好协会、印度文化合作委员会等的领导人，以及多位印度问题知名学者、研究人员、越南驻印度大使馆工作人员和旅印越侨社群代表。



沙亚普拉萨德学院（加尔各答）政治学系主任、博士蒂洛塔玛·穆克吉（Tilottama Mukherjee）在研讨会上发言指出，胡志明主席不仅是一位杰出的政治活动家，而还是一位政治哲学家，是一位简朴、道德高尚、勤劳节俭之人，展现出最高标准的正直、公正、为民奉献和无私精神。他的印记遍布印度多地，如加尔各答和新德里的街道、纪念碑等，体现出两国人民之间深厚的感情联系。



德里大学哲学博士、教授索努·特里维迪（Sonu Trivedi）强调，胡志明主席将革命主义与东方伦理、马克思主义与人道主义融为一体，把崇高理想转化为切实政策，始终以人民为中心。他赢得了五洲朋友的信任和爱戴，成为当代世界智慧与道德的典范。



印度卡林加印度洋-太平洋研究院创始人兼名誉院长、《外交事务》杂志主编钦塔马尼·马哈帕特拉(Chintamani Mahapatra)教授表示，印度的“东向行动”政策之所以特别重视越南，源自胡志明主席与印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁等领导人早年建立的深厚关系。



印度共产党政治局委员、国际部部长帕拉布·森古普塔（Pallab Sengupta）高度评价胡志明主席与尼赫鲁总理之间的特殊友谊，并认为这种模范关系不仅是过去的遗产，更是现实与未来的活跃财富，提醒两国年轻一代相互尊重、共同向理想迈进，超越一切界限与时代。



印度—越南团结委员会（IVSC）主席库苏姆·贾因（Kusum Jain）女士表示，胡志明主席的人民外交政策创造了国际团结的强大力量。西孟加拉邦的印越团结运动源于人民支持越南抗美斗争的强大浪潮；加尔各答市拥有以胡志明名字命名的街道和在中央公园内的胡志明雕像，这些都表明胡志明主席已深深印刻在加尔各答人民心中。



越共中央候补委员、文化体育与旅游部常务副部长黎海平在研讨会上指出，从实践考验中可见，胡志明主席始终将越南革命置于时代整体背景下，结合越南革命利益与世界革命潮流，并深刻认识到越南对全人类进步事业的责任。



阮仲义同志在研讨会上发言时对两国学者们的深刻、充满热情的发言表示感谢和给予高度评价。他指出，研讨会的发言和分析进一步展现了胡志明主席以人为本、热爱和平的人文外交思想；强调胡志明主席与尼赫鲁总理之间的友谊是珍贵的历史遗产，也是未来的财富，为越印传统友好关系注入强大生命力。当前，越印全面战略伙伴关系正基于政治互信、文化相通以及可持续发展的共同利益不断巩固与发展。



阮仲义同志与越南党代表团还前往设在新德里市中心G-20公园的胡志明主席雕像前敬献鲜花。（完）