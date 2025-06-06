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“胡志明主席与越南-印度友谊和团结”国际研讨会在印度举行
据越通社驻新德里记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义于6月4日至7日对印度进行的工作访问。访问印度期间，阮仲义同志在越南驻印度大使馆主持召开了题为“胡志明主席与越印友谊和团结”的国际研讨会。
研讨会吸引了越南与印度双方60多位代表参与，其中包括印度共产党、全印前进同盟、西孟加拉邦印越友好协会、印度文化合作委员会等的领导人，以及多位印度问题知名学者、研究人员、越南驻印度大使馆工作人员和旅印越侨社群代表。
沙亚普拉萨德学院（加尔各答）政治学系主任、博士蒂洛塔玛·穆克吉（Tilottama Mukherjee）在研讨会上发言指出，胡志明主席不仅是一位杰出的政治活动家，而还是一位政治哲学家，是一位简朴、道德高尚、勤劳节俭之人，展现出最高标准的正直、公正、为民奉献和无私精神。他的印记遍布印度多地，如加尔各答和新德里的街道、纪念碑等，体现出两国人民之间深厚的感情联系。
德里大学哲学博士、教授索努·特里维迪（Sonu Trivedi）强调，胡志明主席将革命主义与东方伦理、马克思主义与人道主义融为一体，把崇高理想转化为切实政策，始终以人民为中心。他赢得了五洲朋友的信任和爱戴，成为当代世界智慧与道德的典范。
印度卡林加印度洋-太平洋研究院创始人兼名誉院长、《外交事务》杂志主编钦塔马尼·马哈帕特拉(Chintamani Mahapatra)教授表示，印度的“东向行动”政策之所以特别重视越南，源自胡志明主席与印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁等领导人早年建立的深厚关系。