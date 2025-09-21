胞庄—林同省的白沙天堂

初到胞庄，映入眼帘的是一望无际的白色沙丘。在明媚的阳光下，风吹过沙丘，留下优美的线条，被称为越南的“微沙漠”。

“欢迎来到U&Me旅游区。在这里，您可体验骑骆驼绕沙丘15分钟，并拍照打卡。每个人都会骑一头骆驼，出门时会有人指导您如何骑骆驼、如何摆姿势，以便拍出美丽的照片”。

游客们骑在骆驼背上，悠闲地走过沙丘。在蓝天的映衬下，骆驼的影子在沙地上拖得很长，仿佛置身于遥远的沙漠电影中。

俄罗斯游客玛丽娜女士分享了她的感受：“骑骆驼和骑马很像，但速度慢，上下晃的也更厉害，但它们很可爱”。

骑骆驼不受年龄限制，只要有勇气，就能体验这项有趣的服务。12岁的泰安开心地分享了他在胞庄骑骆驼的感受：“这是我第一次骑骆驼。一开始我有点怕，因为不习惯，但过了一会儿，我就喜欢上了，玩得很开心。尤其是能在沙漠里打扮成牛仔”。

除了简单的骆驼骑行体验，胞庄的旅游景点还提供服装租赁服务。游客可以在这里穿上游牧民族的服装。长袍、头巾，加上广阔的沙丘，让这里仿佛变成了一个充满活力的电影拍摄地。来自河内的游客武雪明女士在胞庄穿着游牧民族的服装拍下满意的照片后，开心地分享道：“这里的景色让我印象深刻，这片沙丘就像一个微型撒哈拉沙漠，景色非常壮丽。我还租了游牧民族风格的服装去体验骑骆驼，这些衣服非常配这里的风景，今天我在这个胞庄旅游区拍了不少满意的照片”。

如果想要更刺激的体验，游客可以选择驾驶沙地摩托车。引擎轰鸣，车轮卷起白色的沙土。上坡、下坡、精彩的转弯，都给游客带来强烈的刺激。黎玉叠先生激动地说道：“骑沙滩摩托车非常爽。沙子柔软透气，既有挑战性又安全。我一定会和我的朋友们再来这里”。

胞庄U&Me旅游区里的蒙古包——为游客提供午休的地方。图自《越南之声》

在胞庄U&Me旅游区，所有服务都井然有序，安全可靠。从专业的导游团队、现代化的越野车系统，到服装租赁服务、艺术摄影，为游客打造了一段引人入胜的探索之旅。

胞庄U&Me旅游区负责人德谦表示：“在胞庄U&Me旅游区，游客可体验坐ATV车、吉普车、越野车爬沙丘，品尝当地特色美食。体验骑骆驼在沙丘上行走。骑行时，游客将佩戴安全帽，我们始终关注游客的安全”。

凭借广阔的白色沙丘和一系列引人入胜的服务，胞庄旅游区正成为越南旅游版图上不容错过的目的地。在这里的每一次体验都留下难忘的印记，也使胞庄成为林同省的知名旅游品牌。（来源：《越南之声》）