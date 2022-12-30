联合国支持越南成立区域规模维和中心

参加联合国维和行动8年多来，越南取得了诸多举世瞩目的成就，也迈出了稳定发展的步伐。 这一进程得到了包括联合国开发计划署（UNDP）等国际伙伴的支持。

联合国开发计划署驻越首席代表凯特林•维森强调，尽管参与维和行动的时间不长，但越南取得了许多重要的成绩，特别是越南女性维和人员比例令人印象深刻。

自促进妇女参与联合国维护和平活动的扩大框架——《妇女、和平与安全议程》于2000年正式通过以来，越南已成为确保妇女参与和平进程比例的成功国家。

越南政府与联合国于2020年成功举办了有关妇女、和平与安全方面的国际会议。同时，越南国会100%的赞成率通过了关于越南参与联合国的维和行动，其中包括性别问题的第130号决议（130/2020/QH14）。

联合国开发计划署与越南联合开展了多项活动，为越南参与维和行动的力量打下坚实基础并为其加强能力建设，其中值得一提的是2020年题为“维和行动中妇女抗击新冠肺炎疫情的作用”的国际会议、2022年“妇女与联合国维和行动”国际会议等。

凯特林•维森强调，联合国提出的到2028年维和单位中的女性比例达15%，女性参谋人员的比例达25%的目标对越南来说是可行的。

凯特林•维森表示，联合国支持越南致力于全球和平与安全的承诺和成立区域规模维和中心的目标。联合国将提供技术支持和调动资源来进行性别障碍评估，以确定未来部署女性维和人员的主要挑战。（完）