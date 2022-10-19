联合国开发计划署：确保在应对气候变化中不让任何人掉队

联合国开发计划署（UNDP）于10 月 18 日就人权与气候变化的关系举行了政策讨论会，重点讨论了以绿色平等、人权为中心的公平和可持续的绿色环境发展措施。

此次活动是继越南外交部和联合国开发计划署于 7 月联合举办的关于气候变化对弱势群体享有权利的影响的政策对话后举行的。

挪威驻越南副大使梅特·莫格莱斯蒂在讨论中强调，挪威高度评价联合国开发计划署和各伙伴为加强对气候变化和人权之间相互依存关系的了解所付出的努力。在挪威大使馆的支持下，联合国开发计划署编制并发表了关于气候变化对人权的影响以及如何应对这些影响的研究报告。

联合国开发计划署建议决策者和各级政府确保包括公平的能源转型在内的气候变化适应和减缓政策和措施中均基于人权、以人为中心。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪就在应对气候变化中不让任何人掉队的措施提出三点建议。她强调，联合国开发计划署承诺支持越南确保适应、减缓气候变化、能源转型和环境保护的计划符合人权标准。联合国开发计划署将为越南2050年实现净零排放承诺并以包容的方式实现这一承诺，不让任何人掉队的目标提供支持。（完）