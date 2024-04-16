联合国妇女署越南首席代表：越南在性别平等领域取得长足进步

4月9日，联合国经济及社会理事会（ECOSOC）选举越南担任联合国促进性别平等和增强妇女权能署（联合国妇女署，UN Women）执行局成员，任期2025-2027年。

越南成功当选执行局成员，意味着从2025年1月至2027年底越南将参与联合国妇女署主要方向的制定和实施，确保联合国妇女署的战略和活动与联合国有关促进性别平等和妇女赋权的总体目标和政策一致。

值此之际，联合国妇女署驻越办事处代首席代表Caroline Nyamayemobe就越南当选联合国妇女署执行局成员及妇女权利和妇女进步保障工作等问题接受了越通社记者的采访。

Caroline Nyamayemobe表示，这是国际社会对越南坚持促进性别平等和赋予妇女权力的重要认可；同时，强调了越南与联合国妇女署在国家和全球层面的牢固合作关系。

同时，越南当选联合国促进性别平等和增强妇女权能署执行局成员可谓当之无愧，因为越南近年来在解决性别不平等问题以及在法律、政治、教育和就业等许多不同领域促进妇女权利方面取得了长足进步。

Caroline Nyamayemobe说，多年来，越南政府一直致力于促进性别平等。自实施可持续发展目标以来，越南的性别平等世界排名在146个国家中从第83位上升至第72位（根据世界经济论坛2023年发布的《全球性别差距报告》）。Caroline Nyamayemobe表示，尽管挑战依然存在，但越南在以下四个方面取得了显著成就。

越南继续加强性别平等政策和法律框架，包括《中小企业支持法》（2017 年）；《预防和控制家庭暴力法》（2022年修订版）；《劳动法》（2019 年修订版）。

越南在2021年选举中提高妇女参政程度，国会女代表比例达到30.26%，为1976年以来最高，高于全球平均水平（25%）。

越南是世界上女性劳动力参与率最高的国家之一。这一比例几乎与男性占比相等（女性为 72%，而男性为 82%）

越南于2024年1月首次批准《国家妇女、和平与安全行动计划》，超额完成加强妇女在维和行动中的作用和参与度的既定目标。

Caroline Nyamayemobe表示，2025-2027年期间，联合国妇女署将采取一项新的全球战略，以加速实现可持续发展目标，并将性别平等置于其核心。

越南拥有多元化的人口和独特的社会文化，基于其成就和经验，越南将为促进性别平等带来许多富有洞察力的观点。例如，越南努力减少多维贫困并实现收入分配公平，但目前全球10.3%的女性仍生活在极端贫困之中。在数字和能源转型以及增加气候变化、政治和全球和平与稳定等领域的妇女参与度进程中挑战与机遇并存。越南可以分享自己的经历并为许多其他国家提供灵感。这些贡献对于为促进性别平等和赋予妇女权力的创新方法和伙伴关系提供非常宝贵的信息支持。（完）