联合国发展权问题特别报告员高度评价越南的进步

苏里亚·德瓦先生感谢越南政府及相关机构和组织在从2023年11月9日至15日他对越南进行访问期间所给予的配合，表示访问期间他亲眼目睹了越南在经济发展、保障和改善民生方面取得令人瞩目的进步。



苏里亚·德瓦先生指出，越南在落实2030年可持续发展议程中，在扶贫济困、获得清洁水、发展韧性基础设施、加强改革创新等方面取得了积极进展。他还高度评价越南政府采取的多维减贫举措。

联合国发展权问题特别报告员苏里亚·德瓦在对话会上发言。图自越通社

越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使在对话会上发表讲话时肯定了越南在促进和保护包括发展权在内的人权方面的一贯政策。梅潘勇大使强调，越南坚持把人民作为一切发展战略的主体、动力和受益者。越南不会以牺牲环境换取经济增长。这也是发展权问题特别报告员访问越南期间亲眼所见、亲耳所闻。越南高度评价报告员对越南的发展成就、承诺和视野给予的积极评价。



梅潘勇大使强调，越南一向重视为人民参与政策制定和实施创造条件。“民知、民议、民办、民查、民管、民享”这一重要原则在许多机制体制中得到制度化。



梅潘勇大使还强调了越南对可持续发展的承诺，包括优先投资于人力资源、科学技术和改革创新；完善基础设施；发展绿色循环经济；增强抵御自然灾害和气候变化的能力；完善社会主义市场制度；促进公共行政改革；促进弱势群体参与决策过程；保障和改善民生；稳定宏观经济基础；有效筹集资源促进可持续发展；发挥有关各方和合作伙伴作用以实现2030年目标等。



梅潘勇大使重申了对发展权问题特别报告员的支持，希望今后继续与联合国人权机制开展合作。（完）