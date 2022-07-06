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联合国儿童基金会驻越南代表：提高对家暴的认识 结束对家暴的沉默
值此机会，联合国儿童基金会（UNICEF）驻越南首席代表花楠（Rana Flowers）女士就该运动的内容以及越南预防和控制对妇女、儿童的暴力行为的问题接受了媒体记者的采访。
关于2022年“蓝色之心”运动的意义，花楠表示，该运动传达的信息是暴力是不可接受的行为，希望通过此次运动帮助受害者和社区敢于发声举报针对妇女和儿童的暴力行为。
花楠表示，多年来，联合国儿童基金会等联合国机构开展了多项活动来协助越南妇女和儿童并消除家庭暴力行为。联合国与越南劳动、荣军与社会部联合开展行动，为警方处置对妇女和儿童的暴力行为提供咨询和建议，同时为家暴受害者和证人提供协助和咨询。除此之外，联合国驻越代表机构还通过提高对家暴的认识，结束对家暴的沉默态度，呼吁所有人都站出来保护妇女和儿童。
关于解决针对妇女儿童的暴力的措施，花楠女士表示，首先我们需拒绝对暴力行为的沉默态度或不举报对妇女儿童的暴力行为的态度。我们需鼓励受害者和社区举报暴力行为。从而，才提高人民对暴力行为的认识。
其二，我们需动员全社会、社区，各政府机构、各部门采取行动来援助妇女和女童。我们需对社会工作者进行培训，让他们能认出和确定对妇女儿童的暴力欣慰，从而向受害者介绍适合援助机构，帮助他们参加刑事诉讼系统并受到康复治疗，重新融入生活。
现在出现许多妇女儿童一站式服务机制。遭受家庭暴力的妇女儿童可通过这些服务获得帮助。但是，如果社会各界共同发声，制止暴力行为，这些服务以后也不再需要了。
花楠女士表示，暴力可能发生在每个人身上，不分贫富，最重要的是，我们必须对暴力采取零容忍态度，将其视为一种犯罪行为，无论出于何种原因或正当理由都是不可接受的。
花楠女士指出，我们可以帮助社会提高对家庭暴力的认识，让犯罪者知道要为自己的行为负责，让他们吸取经验教训，找到控制自己情绪和行为的方法，如加强与亲人交流和互动，更好地了解彼此，进而减少暴力行为。（完）
关于2022年“蓝色之心”运动的意义，花楠表示，该运动传达的信息是暴力是不可接受的行为，希望通过此次运动帮助受害者和社区敢于发声举报针对妇女和儿童的暴力行为。
花楠表示，多年来，联合国儿童基金会等联合国机构开展了多项活动来协助越南妇女和儿童并消除家庭暴力行为。联合国与越南劳动、荣军与社会部联合开展行动，为警方处置对妇女和儿童的暴力行为提供咨询和建议，同时为家暴受害者和证人提供协助和咨询。除此之外，联合国驻越代表机构还通过提高对家暴的认识，结束对家暴的沉默态度，呼吁所有人都站出来保护妇女和儿童。
关于解决针对妇女儿童的暴力的措施，花楠女士表示，首先我们需拒绝对暴力行为的沉默态度或不举报对妇女儿童的暴力行为的态度。我们需鼓励受害者和社区举报暴力行为。从而，才提高人民对暴力行为的认识。
其二，我们需动员全社会、社区，各政府机构、各部门采取行动来援助妇女和女童。我们需对社会工作者进行培训，让他们能认出和确定对妇女儿童的暴力欣慰，从而向受害者介绍适合援助机构，帮助他们参加刑事诉讼系统并受到康复治疗，重新融入生活。
现在出现许多妇女儿童一站式服务机制。遭受家庭暴力的妇女儿童可通过这些服务获得帮助。但是，如果社会各界共同发声，制止暴力行为，这些服务以后也不再需要了。
花楠女士表示，暴力可能发生在每个人身上，不分贫富，最重要的是，我们必须对暴力采取零容忍态度，将其视为一种犯罪行为，无论出于何种原因或正当理由都是不可接受的。
花楠女士指出，我们可以帮助社会提高对家庭暴力的认识，让犯罪者知道要为自己的行为负责，让他们吸取经验教训，找到控制自己情绪和行为的方法，如加强与亲人交流和互动，更好地了解彼此，进而减少暴力行为。（完）