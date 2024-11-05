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美国对进口自越南的热成型模压纤维产品发起双反调查
反倾销调查期为2024年4月1日至9月30日；反补贴调查期自2023年起。损害调查期为3年（2021年至2023年）。 美国国际贸易委员会（ITC）数据显示，2023年越南热成型模压纤维产品对美国的出口额约5000万美元，约占美国这类产品进口总额的9%。从年初到今年8月，越南热成型模压纤维产品对美的出口额约3450万美元。
据贸易救济局，美国对越南提出的倾销幅度为231.73% - 260.56%（低于对中国的倾销幅度）。美国商务部打算使用印度尼西亚的替代值（因为印度尼西亚在DOC为越南发布的最新替代国家名单中）来计算对越南的倾销幅度。
目前，美国商务部尚未对此案发布数量和价值调查问卷（Q&V）。企业需要主动在DOC电子门户 (https://access.trade.gov/login.aspx) 注册 IA ACCESS 帐户，以更新相关信息，回答问卷和提交相关文件。
按计划，美国商务部发起反倾销调查日期为2024年10月28日，发布初步结论日期为2025年3月17日，发布最终结论日期为2025年6月2日并于2025年7月24日发布反倾销征税令。
发起反补贴调查日期为2024年10月28日，发布初步结论日期为 2025 年 1 月 2 日，发布最终结论日期为2025年3月18日并于2025年5月9日发布反补贴征税令。（完）