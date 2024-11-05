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美国对进口自越南的热成型模压纤维产品发起双反调查

据越南工贸部贸易救济局的消息，美国商务部(DOC) 10月28日发布公告，对进口自越南的热成型模压纤维产品发起反倾销和反补贴调查。 被调查产品的HS编码为：4823.61.0020、4823.61.0040、4823.69.0020、4823.69.0040、4823.90.1000。反倾销和反补贴案件编号分别为A-552-845 和 C-552-846。

反倾销调查期为2024年4月1日至9月30日；反补贴调查期自2023年起。损害调查期为3年（2021年至2023年）。 美国国际贸易委员会（ITC）数据显示，2023年越南热成型模压纤维产品对美国的出口额约5000万美元，约占美国这类产品进口总额的9%。从年初到今年8月，越南热成型模压纤维产品对美的出口额约3450万美元。

据贸易救济局，美国对越南提出的倾销幅度为231.73% - 260.56%（低于对中国的倾销幅度）。美国商务部打算使用印度尼西亚的替代值（因为印度尼西亚在DOC为越南发布的最新替代国家名单中）来计算对越南的倾销幅度。

目前，美国商务部尚未对此案发布数量和价值调查问卷（Q&V）。企业需要主动在DOC电子门户 (https://access.trade.gov/login.aspx) 注册 IA ACCESS 帐户，以更新相关信息，回答问卷和提交相关文件。

按计划，美国商务部发起反倾销调查日期为2024年10月28日，发布初步结论日期为2025年3月17日，发布最终结论日期为2025年6月2日并于2025年7月24日发布反倾销征税令。

发起反补贴调查日期为2024年10月28日，发布初步结论日期为 2025 年 1 月 2 日，发布最终结论日期为2025年3月18日并于2025年5月9日发布反补贴征税令。（完）

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越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行

越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行

越通社特派记者报道，11月5日上午9时05分（当地时间），越南政府总理范明政和越南高级代表团乘坐专机抵达中国云南省昆明市长水国际机场，开始应中华人民共和国国务院总理李强邀请赴华出席从2024 年 11 月 5 日至 8 日在中国举行的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议（GMS 8）、第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会（ACMECS 10）、第十一届柬-老-缅-越领导人峰会（CLMV 11）并在中国开展各项活动。
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