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缅甸地震：东盟声援受灾地区
《声明》表示，东盟意识到对缅甸、泰国进行人道主义援助的迫切需要，随时准备好支持救援及灾后恢复重建工作，包括根据缅甸、泰国两国确定的优先事项，部署东盟紧急评估和响应小组（ERAT）、东盟灾害应急物流系统（DELSA）和城市搜救行动（USAR）等机制。此项援助将根据缅甸和泰国确定的优先事项进行。
马来西亚外交部长穆罕默德·哈桑（Mohamad Hasan）强调，东盟将通过东盟灾害管理人道主义救援协调中心（AHA）密切协调，确保救援行动迅速有效地开展。
同日，马来西亚从国家灾害管理机构（NADMA）派遣首支由10名专家组成的支援队前往缅甸仰光，以评估情况并提供技术援助。第二支救援队由40名人员组成，预计将于3月30日抵达缅甸。
面对缅甸、泰国北部和中国南方部分地区遭受地震和余震造成的严重影响，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）已向遇难者家属致以慰问。他强调，马来西亚将与东盟邻国携手，为救灾和灾后重建工作贡献力量。
截至3月29日下午最新统计数据，缅甸7.7级地震遇难人数已达1002人，受伤人数2376人，另有30人失踪。泰国官方报告称，已有 6 人死亡，26 人受伤，仍有 47 人失踪。（完）