Báo Ảnh Việt Nam

新闻

缅甸地震：东盟声援受灾地区

越通社驻吉隆坡记者报道，3月29日，东盟各国外交部长就缅甸3月28日发生地震造成的影响发表《联合声明》，展现出东盟的团结精神和对受灾地区的声援。 东盟外长在《声明》中对缅甸和泰国人民因7.7级地震造成的生命和财产损失表示深切慰问。此次地震对缅甸曼德勒、内比都和泰国曼谷、清迈及邻近地区造成了严重影响。

《声明》表示，东盟意识到对缅甸、泰国进行人道主义援助的迫切需要，随时准备好支持救援及灾后恢复重建工作，包括根据缅甸、泰国两国确定的优先事项，部署东盟紧急评估和响应小组（ERAT）、东盟灾害应急物流系统（DELSA）和城市搜救行动（USAR）等机制。此项援助将根据缅甸和泰国确定的优先事项进行。

马来西亚外交部长穆罕默德·哈桑（Mohamad Hasan）强调，东盟将通过东盟灾害管理人道主义救援协调中心（AHA）密切协调，确保救援行动迅速有效地开展。

同日，马来西亚从国家灾害管理机构（NADMA）派遣首支由10名专家组成的支援队前往缅甸仰光，以评估情况并提供技术援助。第二支救援队由40名人员组成，预计将于3月30日抵达缅甸。

面对缅甸、泰国北部和中国南方部分地区遭受地震和余震造成的严重影响，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）已向遇难者家属致以慰问。他强调，马来西亚将与东盟邻国携手，为救灾和灾后重建工作贡献力量。

截至3月29日下午最新统计数据，缅甸7.7级地震遇难人数已达1002人，受伤人数2376人，另有30人失踪。泰国官方报告称，已有 6 人死亡，26 人受伤，仍有 47 人失踪。（完）

更多>>

外交部副部长黎氏秋姮：比利时国王和王后对越南进行的国事访问具有特别意义

外交部副部长黎氏秋姮：比利时国王和王后对越南进行的国事访问具有特别意义

应越南国家主席梁强的邀请，比利时国王菲利普·利奥波德·路易·马里（Philippe Leopold Louis Marie）及王后将于2025年3月31日至4月4日对越南进行国事访问。值此之际，越南外交部副部长黎氏秋姮已就此次访问和两国关系接受了媒体记者的采访。
更多

Top