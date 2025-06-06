绿色转型：企业仍在摸索前行之路

推动企业实现绿色转型将带来诸多显著益处，不仅能为经济发展注入可持续的新动能，更有助于越南早日兑现到2050年达到净零排放（Net Zero）的承诺。

然而，事实上，中小型企业的绿色转型进程仍缺乏同步性并存在差异，需要出台配套政策，以推动转型进程更加积极、全面地进行。

根据政府总理行政手续改革咨询委员会私营经济发展研究委员会发布的《越南企业绿色转型准备度及面临困难报告》显示，64%的受访企业坦言尚未做好绿色转型准备。此外，在接受调查的2734家企业中，约半数企业仍在探索绿色转型的融资路径。

对于这种情况，河内国家大学属下经济大学的阮国越博士指出，不同企业在思维方式、商业模式、管理人力等方面的转型能力存在差异，导致绿色转型进程缺乏同步性。与此同时，在当前全球激烈竞争的背景下，技术转让并非易事。更为重要的是，绿色转型相关的机制和政策尚未真正跟上企业乃至整个经济体的转型需求。

为破解越南企业绿色转型进程中的“瓶颈”，专家认为，当前亟需完善相关规定、体制机制和配套政策，为供需双方建立信息互通与互信基础。

越南农业与环境部农业与环境政策战略研究院院长陈公胜博士建议，在鼓励企业主动进行绿色转型的同时，国家应为企业出台政策，对已有效实现绿色转型的企业予以支持，并为尚未达到标准的企业制定明确的发展路线图及激励机制。

越南工商联合会（VCCI）副主席阮光荣也持同样观点，他认为政府应根据越南实际情况制定合适的发展方向，从而把握国际市场带来的发展机遇。

此外，增强企业获得绿色增长资金的能力尤为重要，这将为企业绿色转型提供财务保障。此外，还应重点制定并推出多样化的优惠政策，鼓励企业应用高科技、清洁技术、低能耗、低资源消耗、低排放和环境友好型的转型路径。这也是推动企业实现绿色转型的必要举措。

事实上，对于想要走向国际市场的越南企业而言，实现可持续发展不仅是一种必然趋势，更是一项“硬要求”，旨在满足主要市场的环保、碳排等方面的认证标准。（完）