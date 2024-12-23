经济外交：阿联酋多家大型企业希望加强与越南的合作

阿联酋是越南在中东地区非常重要的市场和合作伙伴。2024年是两国合作关系蓬勃发展的一年，越来越多的阿联酋大型企业希望与越南合作伙伴开展合作。

越南驻阿联酋大使阮青叶近日就越阿2024年合作成果和2025年展望接受了越通社驻中东北非地区记者的采访。

阮青叶大使表示，越南政府总理范明政于2024年10月对阿联酋进行正式访问，两国关系提升为全面伙伴关系，签署了《全面经济伙伴协定》（CEPA），力争将双边贸易额提升为200亿美元，为两国经贸投资合作发展开启新阶段。

2024年越阿双边贸易额预计超过60.2亿美元，同比增长28.33%。2024年越南对阿联酋出口大幅增长，越南对阿联酋的贸易顺差额约为 44.8 亿美元。双方合作伙伴签署了13项投资和业务合作协议，两国各部门互访活动不断加强，有助于增进相互了解，促进合作。

对于2025年合作前景，阮青叶大使表示，范明政访问阿联酋后，阿联酋企业日益关注越南市场，希望促进与越南的关系。凭借CEPA协定，预计2025年及其后几年，两国在贸易、投资、经济、工业、能源、可再生能源、物流、农业、高科技、数字化转型、绿色转型、创新、劳务合作等领域的合作将日益密切。此外，防务、文化、教育、旅游、人文等领域合作预计将持续强劲发展，与两国全面伙伴关系相匹配。

阮青叶大使指出，阿联酋主要依赖进口，但该市场竞争非常激烈。与其他国家相比，越南面临许多困难，如地理位置相距遥远导致运输成本高，两国文化、语言、消费者品味和商业惯例都有较大的差距。

为打入阿联酋市场，阮青叶大使建议企业认真研究和了解市场、消费者需求、文化和风俗习惯，瞄准客户群，选择适合每个目标消费人群的产品。同时了解当地法律法规、商业惯例，积极参加在阿联酋举行的国际展览活动，打造越南品牌产品，不断提高产品和服务质量，促进创新创意，掌握新趋势，发展分销网络，努力降低运输成本和运输时间，以提高竞争力。阮青叶大使同时强调了在阿联酋市场建立长期稳定的合作伙伴网络的重要性。（完）