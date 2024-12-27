经济外交：越南农产品颇受马来西亚市场青睐

越南商品在马来西亚的连锁店和超市中日益普及，甚至出现在该国一些知名的连锁超市中。这一积极信号表明，越南商品逐渐受到消费者的青睐，并在这个多种族、多宗教、多样化饮食文化的市场中找到了一席之地。越南驻马来西亚商务参赞黎富强在接受越通社驻吉隆坡记者采访时做出了上述评价。

据越南海关总局统计，2024年前10个月，越南与马来西亚的双边贸易总额达118亿美元，其中出口额为42亿美元，较2023年同期略有增长。特别值得关注的是，大米出口增长了9.4%，创收近4亿美元。此外，越南还向马来西亚出口咖啡、腰果、火龙果、辣椒和柠檬等农产品。这些农产品和越南美食深受马来西亚华人社群的青睐。

黎富强指出，马来西亚对食品和加工食品的进口需求仍然很高，而越南具备满足这一需求的潜力，但同时也面临来自其他国家的激烈竞争。因此，需要加强对马来西亚市场的投资，并采取更有力的贸易促进措施，以提高当地消费者对越南商品的认知度。与此同时，需要努力塑造越南作为一个能够生产高质量、可靠、符合清真认证标准并满足消费者需求的国家形象。

谈及越南与马来西亚未来的贸易前景，黎富强认为双边贸易潜力巨大，2025年有望实现180亿美元的目标。他指出，许多越南企业具备实力和潜力，能够成功进入马来西亚市场。客观来看，随着马来西亚货币走强以及其经济增长前景保持良好，越南对马来西亚的出口能力预计将在未来有所改善。（完）