经济外交：越南与美国经济外交发展的重要前提

越南驻美国大使阮国勇在接受越通社驻华盛顿记者采访时已高度评价近日举行的政府实施越共中央书记处关于经济外交的第15号指示的行动计划部署会议取得的结果，为进一步推动越美经济外交做出重要贡献。

阮国勇表示，这是从来规模最大的经济外交会议。政府总理主持召开该会议，各位政府副总理、部长、各部门和地方领导、企业协会和驻在国外代表机构等的代表等出席会议，充分体现了政府的巨大关注和强有力的指导，为驻外代表机构指明方向，帮助这些机构把握越南经济的核心和优先事项，从而集中其居住地的优势。会议也帮助驻外代表机构更加了解国内做法、有效配合措施和把握国内需求。特别，会议还帮助驻外代表机构更加自信地展开经济外交工作。

阮国勇表示，2023年出现许多新点，因此越南也需调整经济外交做法并提出更适合的优先事项。他同时指出世界和美国经济面临的挑战。如美国经济正面临衰退危机，对与越南经济关系面临许多挑战，特别是订单数量减少，有关越南货物的贸易救济案更多。然而，越南仍拥有集中开发的便利条件，如美国和世界供应来源多样化需求较大。越南基于地缘经济、政府的政策、各地方和企业的能力，越南已成为更具有吸引力的投资目的地。

阮国勇认为，经济外交一方面需创建经济合作框架，其中包括两国之间的贸易投资协定。越南正就印度洋-太平洋经济框架进行讨论，并今年美国承办亚太经合组织领导人会议，这就是加强两国经济交流和贸易的重要矿机。另一方面，越南需努力维持市场，从而扩大对美国出口的商品数量，需维护企业在美国对越南商品的反倾销或商业欺诈调查案件中的正当利益。

投资方面，需举行吸引美国企业对可再生能源、半导体产业、高科技农业等越南拥有需求和是美国的优势的投资的投资促进活动。

阮国勇表示，近期美国对越南的关注日益增加，对越投资的美国企业继续扩大生产厂，增加投资。目前，许多美国新的企业关注和希望赴越南投资。此外，赴美国投资的越南企业日益增加并获美方的高度评价。这就是值得欢迎的，为在美国的经济外交工作创造便利的重要前提。

阮国勇表示，今后为了做好经济外交工作，需充分认识该工作的重要性和从事经济外交的主题需了解其任务、工作要求和自己的能力，从而把握来自外部的优势；需各有关机关、部门和组织之间的同步和紧密配合；加强向国内经济外交单位提供人力和财力等的资源。此外，需提高从事经济外交工作干部的热情和主动性、业务能力、外语水平和其对世界和驻在地的了解等。（完）