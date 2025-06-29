紧跟联合国教科文组织建议实施地质公园发展战略

越南世界地质公园网络成员的核心任务是部署工作，建设和发展地质公园，确保满足联合国教科文组织（UNESCO）和世界地质公园网络的要求和建议。



2025年越南世界地质公园专业委员会年度会议6月29日在谅山省举行。



越南世界地质公园专业委员会主任、地质科学与矿产研究院院长郑海山在会议上表示，近年来，各省地质公园管理委员会积极促进国际合作，分享经验，提升越南世界地质公园的国际地位，保护和弘扬联合国教科文组织国际地质公园称号和遗产价值。



今后，越南世界地质公园专业委员会、越南世界地质公园网络将为同文岩石高原、得农地质公园等管委会配合，提供咨询建议，支持开展世界地质公园称号的重新评估、制定发展战略等。同时，近一步加强国际合作，参与联合国教科文组织世界地质公园网络、亚太地质公园网络、越南世界地质公园网络等组织的活动。

越南世界地质公园网络主席陈新文表示，地质公园建设不仅要关注旅游、教育和民生等问题，还要兼顾气候变化、地质变化等方面。因此，各省世界地质公园管理委员会要制定一项为期数十年的长期战略，作为地质公园具体行动的基础。



陈新文强调，各地质公园要根据联合国教科文组织和世界地质公园网络的建议，恪守四大发展支柱，即：保护遗产，合理利用自然资源，应对气候变化、地质变化；加强当地社区的参与，促进赋能；提高地质公园管委会的能力；促进国际合作等。



越南世界地质公园网络成员包括：同文岩石高原世界地质公园、高平山水世界地质公园、得农世界地质公园和谅山世界地质公园。（完）