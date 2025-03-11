第9届邦美蜀咖啡节正式开幕

政府副总理陈红河在开幕式上发表讲话时强调，邦美蜀咖啡节不仅推广越南咖啡——创意和成功的象征，而且还是达到全球规模的一场论坛，是世界咖啡生产国和销售国汇聚一堂并共同致力于世界咖啡产业的可持续发展前景之地。



陈红河要求，在未来一段时间内，有关部委、行业和咖啡产地，越南咖啡-可可协会以及咖啡生产、加工、销售的企业应共同分享战略愿景，并保持紧密协作。农业与环境部与地方政府、企业和协会将继续审查规划，建设高质量、低排放的咖啡种植区；将高科技应用于生产和加工环节；投资研究开发耐旱、抗虫害的咖啡品种，应用智慧的耕作技术；推动循环农业模式，回收利用咖啡副品，节约用水，保护土地与环境，适应气候变化等。

陈红河在仪式上发表讲话。图自越通社

越南咖啡-可可协会和各企业还需要主动投资于追溯技术，使用区块链及智能供应链管理系统，以确保透明度；建立一个从生产到加工、出口及销售的可持续管理系统。



第9届邦美蜀咖啡节从2025年3月9日至13日在邦美蜀市和省内部分地方举行。得乐省委副书记、人民议会主席黄氏战和表示，邦美蜀咖啡节是国家级活动，每两年举行一届，是得乐省重要的经济文化事件，并已成为推崇咖啡产业从业人员的良好机会。



通过多项丰富多彩的活动，得乐省希望向国内外友人介绍当地雄伟壮观的自然美景；团结革命传统和英勇不屈的精神；各民族同胞的独特、丰富多样的文化精髓；该省在旅游、贸易、投资、进出口和服务等领域的发展潜力。此外，还推广该省的农产品品牌；继续使邦美蜀咖啡品牌走出国门，为提升越南咖啡的国际地位并促进当地经济社会发展等作出贡献。



趁此机会，得乐省的“咖啡种植与加工知识”正式荣获国家级非物质文化遗产证书。（完）