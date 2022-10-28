第77届联合国大会：越南同各国提议就气候变化问题征求国际法院的意见

越通社驻联合国记者报道，10月27日，越南驻联合国代表团团长邓黄江大使以联合国大会副主席身份主持召开了第77届联合国大会全体会议，就国际法院(ICJ)的活动进行讨论。

越南代表和与会的各国代表均强调了ICJ在和平解决国际争端事务中的重要作用，其为推动遵守联合国宪章和国际法和维护世界和平稳定与可持续发展环境作出重要的贡献。越南和瓦努阿图等核心国家已提出了就明确各国在气候变化问题上的义务向国际法院征求意见的倡议。

邓黄江大使强调，气候变化对国际社会造成了严峻挑战，对许多沿海国家、小岛国人民的生活构成威胁。邓黄江大使认为，国际社会已采取了多项措施，其中包括有关实现清零排放的承诺，但气候变化形势依然十分严峻。因此，各国需要采取更有力的行动，根据《联合国气候变化框架公约》、《巴黎气候变化协定》、《联合国海洋法公约》等气候变化相关国际公约明确各国的责任和义务。

来自全球不同地区的 16 个核心国家拟定了联合国大会决议草案，要求国际法院就明确各国在造成尤其是对包括受影响最严重的国家在内的许多国家的气候变化负面影响的义务提供咨询。提请国际法院气候变化咨询意见的核心国家包括安提瓜和巴布达、孟加拉国、哥斯达黎加、德国、列支敦士登、密克罗尼西亚、摩洛哥、莫桑比克、新西兰、葡萄牙、萨摩亚、塞拉利昂、新加坡、乌干达、瓦努阿图和越南等。

除了就解决国家间的争端作出仲裁之外，国际法院的咨询意见受到国际社会的普遍尊重，其意见有助于澄清许多未明确的国际法律问题，从而使各国的行为朝着更符合其国际义务的方向迈进。（完）