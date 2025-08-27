第57号决议：越南首个获准试行的加密资产转换项目

将“受控试点机制（sandbox）”制度化，在试点阶段防范风险，并拓展风险投资的法律走廊，是越共中央政治局于2024年12月22日颁布关于推动科技创新与国家数字化转型实现突破发展的第57号决议中的一项重要突破。

基于现实发展的需求，各地方正推进这一内容，以减少法律障碍，鼓励创新。岘港市人民委员会近日已批准越南首个加密资产转换项目试点展开。

金融交易透明化

Basal Pay —— 越南首个加密资产转换项目，已获岘港市人民委员会正式批准，在该市金融科技（FinTech）领域受控试点机制（sandbox）框架下开展试点。

Basal Pay 的设计已集成金融行动特别工作组（FATF）的 “旅行规则” 标准——这是对银行、汇款机构以及支付服务提供商等金融机构的法律要求，要求其在进行加密货币转账或国际支付时，必须提供汇款人和收款人的详细信息。该项目在明确的法律框架下运行，遵循国际关于交易透明度、反洗钱与反恐融资（AML/CFT）的要求。

Basal Pay 由 AlphaTrue Solutions 股份公司（越南区块链与数字资产协会成员）开发，旨在解决外国游客在兑换交易中的堵点问题。与传统方式需经过多层中介不同，用户可在数秒内直接将加密资产转换为法定货币，或反向转换，成本比传统方式低约30%。

该项目的试点路线为期36个月，分为5个阶段：平台建设、有限运营、规模扩展、评估以及正式实施。整个过程由岘港市科技局和市政府全程监督，以确保符合法律规定，并验证区块链与传统金融体系的整合能力。



安全与可持续的数字支付模式发展前提



据越南统计总局的数据显示，2025年前7个月，岘港市接待游客近 1100万人次，旅游服务收入约达 18万亿越盾。越南 OneFin 股份公司（AlphaTrue Solutions 的技术合作伙伴）总经理潘氏银表示，Basal Pay 将有助于提升国际游客在越南的体验。该项目不仅推动数字化转型，缓解跨境支付的难题，还能支持监管机构在监督和建设现代化、可持续的金融生态系统方面发挥作用。

2025年6月27日，越南国会通过第222/2025/QH15号决议，自2025年9月1日起生效，明确指出岘港市与胡志明市被选为建设越南国际金融中心的两大城市，并享有特殊机制和政策。该市还鼓励对数字资产、数字金融服务等新型模式进行受控试点，以吸引投资和初创企业发展。

在此背景下，Basal Pay 不仅是一个技术项目，更体现了地方发展方向与国家战略的紧密结合。

Basal Pay 被期待将成为越南在交易透明度及反洗钱、反恐融资等国际要求方面展示能力的先锋项目。国际经验表明，sandbox 机制既有助于风险控制，又能吸引大规模资金流入。（完）